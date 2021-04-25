شكرا لقرائتكم خبر عن هجمة مرتدة الحلقة 12..مهمة جديدة لـ أحمد عز "سيف" ومفاجأة هند صبرى "دينا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمرت الحلقة الـ 12 من مسلسل "هجمة مرتدة" في تشويقها واثارتها، للنجمين أحمد عز وهند صبرى والمذاع على شاشة قناة dmc في الـ 10.45 دقيقة مساء، حيث شهدت مهمة جديدة لـ سيف العربى "أحمد عز، ممثلة في ذهابه لقصر يتم فيه تسليم تماثيل تم بيعها في وقت سابق لرجل مهم بعدما سرقت من قبل أشخاص.

ومهم سيف كانت معرفة هذا الشخص وتصوير التماثيل ولحظة التسليم قبل القبض عليه من رجال الداخلية، وهو ما حصل بالفعل حيث انتهت الحلقة عند مشهد دخول رجال الشرطة للقبض عليهم وقت التسليم.



احمد عز الحلقة 12

وذلك بعدما تمكن عز من دخول الحفلة، إلا أنه أثناء وجوده هناك اصطدم برؤية الفنانة هند صبرى "دينا"، وهو ما فاجأ الثنائى معاً وسيتضح نتائجه في الحلقة المقبلة.



احمد عز هجمة مرتدة الحلقة 12

وكانت بدأت الحلقة الـ12 من مسلسل "هجمة مرتدة" بتشويقها المعتاد، وذلك بعدما تم اسناد تدريب محمد جمعة "مينا" إلى الضابط "أكرم" نضال الشافعى بدلاً من هبة، حيث بدأ الأمر بينهما ساخناً بصورة كبيرة بعدما قال له بأن عليه التدرب على كشف المراقبة، ليخبره جمعة بأنه تدرب جيداً على هذا الأمر.



احمد فؤاد سليم

وبالتالي يقوم أكرم باخباره بأنه عليه القيام بمهمة حالة فشله فيها سيجد أنه لا يزال يتعلم، ممثلة في ذهابه لكشك سجائر ومعرفة من يراقبوه، ورغم سير "مينا" مزهواً بنفسه وهو يحلل كل من يراقبه إلا أنه يعود ليجد نفسه مكتوباً على ظهره ورقة فيها "انا اللى كنت براقبك"، ويجد سيدة عجوزة هي من كانت تراقبه حتى وضعت على ظهره الورقة أمام الكشك وهو يظن أن يساعدها أثناء سندها.



هجمة مرتدة الحلقة 12

مسلسل "هجمة مرتدة" من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل، ويذاع على شاشة dmc فى الـ 10.45 مساء يومياً.