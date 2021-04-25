شكرا لقرائتكم خبر عن حرب أهلية الحلقة 12.. سينيتا خليفة تخطط للاستيلاء على ميراث زوجها بعد وفاة طليق يسرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطورات جديدة فى مسلسل "حرب أهلية" للنجمة يسرا بعد وفاة طليقها عزيز- رشدى الشامى، وخطة زوجته سينيتا خليفة - نادين، للاستيلاء على الميراث بعد وفاته ونسب الطفل من يوسف - باسل خياط، لعزيز - رشدى الشامى طليق مريم - يسرا، وترفض إجهاض الجنين بعدما خانت زوجها.



سينيتا خليفة



حرب أهلية



سينيتا خليفة وباسل خياط

وتقتحم سينيتا خليفة - نادين العزاء فى فيلا تمارا - جميلة عوض، وتتشاجر مع مريم - يسرا، وتخبرها بأنها حامل من الراحل عزيز - رشدى الشامى، لتهاجمها جميلة عوض "تمارا - جميلة عوض، ابنة عزيز وتتهمها بالخيانة وأن ابنها ليس ابن والدها، لتصل أروى جودة - فريدة العزاء وتسمع ما دار بينهما، لتقدم على ترك "يوسف" باسل خياط بعد علمها بخيانته لها.

مسلسل "حرب أهلية" بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلى، برلتنى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل ويعرض على قناة CBC و CBC دراما.