شكرا لقرائتكم خبر عن نجيب زاهى زركش الحلقة 12.. يحيى الفخرانى يكتشف علاقة نانسى ومسعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل نجيب زاهى زركش الحلقة 12، اكتشاف يحيي الفخراني - نجيب زاهي زركش علاقة ابنة شقيقته نانسى ومسعد أحد ابناء زوجته شفيقة - هالة فاخر، ويبدو أن هناك علاقة ارتياح قد تصل إلى حب بين نانسى ومسعد وهو الأمر الذي وضع نجيب زاهى زركش في حيرة من أمره، خاصة وأنه حتى الآن لم يعرف من هو ابنه من زوجته شفيقة التي أخبرته أن لديها 3 أبناء مسعد وسعيد وسعد وأن أحدهما هو ابنه.

وشهدت الحلقة قيام أنوشكا برفض علاقة ابنها مؤنس - محمد إبراهيم يسري، بصديقته ابنة عامل البوفية فى شركة أنوشكا، حيث ترفض زواج ابنها من طبقة مختلفة عن الطبقة التي تنتمي اليها.

وجلس نجيب زاهي زركش مع مسعد - رامز أمير للتعرف عليه أكثر ولكنه بكي بعدنا سمع منه قصيدة شعر من تأليفه عن الأب.

مسلسل "نجيب زاهى زركش" للنجم الكبير يحيى الفخرانى يعرض على شاشة dmc فى الساعة 9:00 مساء، ويعاد فى الساعة 5:00 صباحاً والساعة 1:00 صباحاً.

مسلسل نجيب زاهى زركش، بطولة يحيى الفخرانى، وأنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى وإنتاج سينرجى.

ويعود يحيى الفخرانى بمسلسل "نجيب زاهى زركش" إلى الدراما الرمضانية بعد غياب عامين، حيث قدم آخر أعماله مسلسل "بالحجم العائلى" عام 2018.