خالد النبوي يعلن تعافيه من فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلن الفنان خالد النبوي تعافيه من فيروس كورونا المستجد.

وكتب "النبوي" تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "الحمد والشكر لله، سلبي كورونا، أتمنى من الجميع تاخدوا كل الاحتياطات اللازمة، ربنا يحفظكم ويحفظ مصر.

وكانت الكاتبة فريدة الشوباشى، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، قالت إن الفنان خالد النبوي أصيب بفيروس كورونا، وذلك يوم 9 أبريل الجاري.

وفي تصريح خاص لـ"الخليج 365" أكدت أنها كانت متواجدة في أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم بعد إصابتها بفيروس كورونا، وبعد شفائها علمت أن خالد النبوي أصيب بالفيروس ونقل المستشفى ذاتها التي كانت متواجدة فيها: "كلمت رئيس قسم التمريض هناك وسألته عن حالة خالد النبوي وأكد لي إنه في تُحسن".