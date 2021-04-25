هكذا احتفلت بوسي شلبي بعيد ميلاد فيفي عبده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفلت الإعلامية بوسي شلبي بعيد ميلاد الفنانة فيفي عبده، الموافق يوم 26 أبريل الجاري.

ونشرت بوسي عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، صورتين من الاحتفال، واحدة لـ"تورتة"، والأخرى للفنانة فيفي عبده من داخل المستشفى.

وعلقت بوسي شلبي على الصور: "عيد ميلاد حبيبتي الغالية فيفي، خمسة أمواه عليكي يا أجمل فيفي في الدنيا، عقبال مليون سنة، بحبك وترجعي تنوري حياتنا بالطاقة الإيجابية بتاعتك، عيد ميلاد سعيد يا قمر".

وكانت الفنانة فيفي عبده كشفت عن مرورها بأزمة صحية جديدة، بسبب حقنة أخذتها بطريقة خاطئة في ظهرها، تسببت في حاجتها لإجراء عملية جراحية، سوف تستغرق ساعتين.

ونشرت فيفي مؤخرا فيديو من داخل المستشفى عبر "إنستجرام"، قالت فيه "حسبي الله ونعم الوكيل في الولد اللي اداني حقنة في ضهري، اتسببت أدخل العمليات ساعتين، كانوا بيطلعوا عني إشاعات بس المرة دي بجد هعمل عملية، وأنا في المستشفى ادعولي بحق الشهر الفضيل ربنا يجعل دعاكم من نصيبي، بشكركم جدا ويجعله شهر مبارك على الأمة العربية كلها".