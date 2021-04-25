سمية الخشاب تنهي الجدل … هذا هو سر “الملبن” في “موسى” مع محمد رمضان

كتبت أسماء لمنور في الأحد 25 أبريل 2021 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 24 - أبريل - 2021 11:35 مساءً

كشفت الفنانة المصري، سمية الخشاب، في لقاء أجري معها، اليوم السبت، بعض التفاصيل حول الأخبار التي تم تداولها بشكل واسع في الأشهر الأخيرة والتي تتعلق بخلافها مع الفنان المصري محمد رمضان.

وتحدثت الفنانة المصرية سمية الخشاب، التي غابت لفترة طويلة عن عالم الفن، فيما وصفته بفترة “راحة من العمل الدرامي” استمرت لمدة أربع سنوات، مشيرة إلى أن الفنان المصري محمد رمضان اتصل بها وعرض عليها العمل في مسلسله الجديد “موسى”، حيث وافقت بعد طلب السيناريو والاطلاع على تفاصيل الدور المسند إليها.

وقالت الخشاب في لقاء مع مجلة “لها” المتخصصة بشؤون المرأة وعالم الفن، موضحة موقفها من صور محمد رمضان مع فنانين إسرائيليين، إن رمضان لم يعلم هوية الأشخاص الذين التقط الصور معهم، ونفت الخشاب قرار انسحابها من مسلسل “موسى” على خلفية الحادثة، مشيرة إلى أنها كانت في تلك الفترة مشغولة بتصوير بعض الإعلانات في الإمارات.

وعلقت الخشاب على الأنباء التي تحدثت عن وجود خلاف بين الخشاب ورمضان حول ترتيب الأسماء في “أفيش” مسلسل “رمضان”، بيّنت الخشاب أن كل ذلك “كلام فارغ لا أساس له من الصحة”، وأن هذا لم يحدث أبدا.

وحول دورها في مسلسل “رمضان”، قالت الخشاب: “ممنوع عليّ الكشف عن تفاصيل دوري”، لكنها أشارت إلى تقديمها دور “حلاوتهم” وهو دور جديد مختلف عن كل أدوارها السابقة وعبرت عن سعادتها بالعمل مع رمضان.

وكشفت الخشاب حقيقة عبارة “لما الملبن يبقى قدامك” التي أثارت الكثير من التساؤلات، مؤكدة أن هذه العبارة هي “غزل وإيفيهات” موجود بالفعل في سيناريو المسلسل وأن رمضان عندما يقول لها “يا ملبن” في المشهد، ترد عليه هي بعبارة “بالراحة على الملبن”.

وأكدت الخشاب أن هذه الجمل تأتي جميعها في السياق الدرامي للعمل وأن جمع ما تم تداوله هو مجرد تخمينات لا أكثر، مؤكدة أن رمضان إنسان متواضع جدا في تعامله مع الآخرين و”يظلمه من يقول عنه مغرور ومتكبر”.