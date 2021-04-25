شكرا لقرائتكم خبر عن هجمة مرتدة الحلقة 12..محمد جمعة بموقف محرج بأول اختبار من نضال الشافعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة الـ12 من مسلسل "هجمة مرتدة" للنجمين أحمد عز وهند صبرى والمذاع على شاشة قناة dmc في الـ 10.45 دقيقة مساءا بتشويقها المعتاد، وذلك بعدما تم اسناد تدريب محمد جمعة "مينا" إلى الضابط "أكرم" نضال الشافعى بدلاً من هبة، حيث بدأ الأمر بينهما ساخناً بصورة كبيرة بعدما قال له بأن عليه التدرب على كشف المراقبة، ليخبره جمعة بأنه تدرب جيداً على هذا الأمر.



هجمة مرتدة الحلقة 12

وبالتالي يقوم أكرم باخباره بأنه عليه القيام بمهمة حالة فشله فيها سيجد أنه لا يزال يتعلم، ممثلة في ذهابه لكشك سجائر ومعرفة من يراقبوه، ورغم سير "مينا" مزهواً بنفسه وهو يحلل كل من يراقبه إلا أنه يعود ليجد نفسه مكتوباً على ظهره ورقة فيها "انا اللى كنت براقبك"، ويجد سيدة عجوزة هي من كانت تراقبه حتى وضعت على ظهره الورقة أمام الكشك وهو يظن أن يساعدها أثناء سندها.



مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 12

بعد ذلك تتطور الأحداث بالنسبة لـ رفعت المسيرى الذى يجد اتصال من زوجته تخبره بأن بنته مريضة للغاية وحينما يذهب يقابل الطبيب المعالج لها يوضح لها بأنها تعانى من انتكاسة شديدة لها، سيضطروا على اثرها اللجوء إلى العلاج الكيماوى من جديد.



هجمة مرتدة 12

مسلسل "هجمة مرتدة" من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل، ويذاع على شاشة dmc فى الـ 10.45 مساء يومياً.