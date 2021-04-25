شكرا لقرائتكم خبر عن اللى مالوش كبير الحلقة 12.. عابد تيمور يخطط لقتل الخديوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة الثانية عشر من مسلسل "اللى مالوش كبير"، بذهاب هويدا "صبا الرافعى" إلى غزل "ياسمين عبد العزيز" لزيارتها والتحدث معها لتجد صديقتها نادين "دنيا عبد العزيز" لتواجه "هويدا" زوجة شقيق غزل عماد "أحمد الرافعى"، ودنيا عبد العزيز "نادين"، وتخبرها بأنها تعلم أن زوجها عماد يخونها معها، لتدخل نادين في خناقة مع هويدا وتتركها وترحل.

ثم يتحدث الخديوى "أحمد العوضى" للاطمئنان على غزل "ياسمين عبد العزيز"، على موبايل مفاتن "إيمان السيد"، ويؤكد عليها عدم استفزاز زوجها عابد "خالد الصاوى" وأنه طلق زوجته قدرية "دينا فؤاد" و لن يتركها كثيرا عند عابد بل سوف يطلقها في أقرب وقت ممكن وتبلغه غزل أن يأخذ حذره لأن عابد سوف يقتله.

وخلال الأحداث تتحدث غزل مع مفاتن وتخبرها بأنها تحب الخديوى كثيرا وتسعى للطلاق من عابد، قائلة: "ينفع أحب واحد مجرم انا هغيره هو طيب وهيتوب من شغله"، كما تذهب أسرة غزل للحديث معها وأن تعقل وتبطل طلب الطلاق من عابد.

ويذهب محمود الرحاوى" أحمد سعيد عبد الغنى" رئيس المباحث لتفتيش عزبة الخديوى ولكنه لم يجد شيء داخل العزبة، وتنتهى الحلقة بذهاب مالك "محمود ياسين جونيور" شقيق الخديوي لمنزل عابد "خالد الصاوى.

مسلسل اللى ملوش كبير يُعرض يوميا فى تمام الساعة 9 مساء على قناة cbc، ويعاد الساعة 2:15 صباحا و5 مساء، بينما يُعرض على قناة CBC دراما الساعة 10.45 مساء ويعاد 4.30 صباحا و6 مساء.

مسلسل "اللى ملوش كبير" تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، وخالد الصاوى، ودينا فؤاد، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وبدرية طلبة و عايدة رياض و فتوح أحمد وأحمد الرافعى وأحمد عبد الله محمود، ومحمود ياسين "جونيور" و هدى الأتربى وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن.



اللى مالوش كبير



اللى مالوش كبير



اللى مالوش كبير



اللى مالوش كبير



اللى مالوش كبير