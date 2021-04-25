شكرا لقرائتكم خبر عن "الاختيار 2" الحلقة 12.. القبض على الضابط الخائن محمد عويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة الثانية عشرة من مسلسل "الاختيار 2" على قناة ON، بعتاب عم عادل "أحمد حلاوة" ليوسف "أحمد مكى" على ما فعله مع خطيبته عاليا "أسماء أبو اليزيد"، ويؤكد أنه أخطأ فى حقها، وأنها لن تتركه، ويحاول إقناعه بأنه يفكر مرة أخرى فى مسألة الزواج، أما الضابطان الإخوانيان يجلسان مع يوسف فى المسجد بعد الصلاة ويخبراه بدرس الدين اليوم ويوافق على الحضور معهم ليلاً.

زكريا "كريم عبد العزيز" يبدأ التحقيق مع التكفيرى أبو يوسف "مصطفى يوسف"، وفى نفس المشهد يتم تسليط الضوء على لقاء التكفيرى هارون "إسلام جمال" والضابط الخائن محمد عويس "أحمد شاكر عبد اللطيف" الذى يعيش حالة من الرعب، خاصة أن أبو يوسف يعرف عنه كل شىء، فى حين يحاول هارون طمأنته، وأن أبو يوسف لن يعترف على أحد.

ويحاول عويس التنصل من علاقته بالعملية، وأنه دلهم فقط على عنوانه، ويقترح هارون التخلص من زكريا الذى يحقق فى القضية، ويطلب منه هارون معلومات عنه حتى يتم التخطيط لاغتياله، ويعترف أبو يوسف فى التحقيق بأن الذى أعطاهم معلومات وخط سير محمد مبروك هو ضابط بالمرور يدعى محمد عويس.

وتصل قوات أمن الدولة وتقبض على عويس، وتخبره بأن يخلع البدلة الميرى؛ لأنه لن يرتديها مرة أخرى، ويتم نقله إلى مبنى الأمن الوطنى، ويصل زكريا ويضربه وسط ترديد جملة "تقتل صاحبك" ولكن زملاءه أبعدوه، ويصل اللواء رفعت "رياض الخولى"، ويطلب من زكريا العودة إلى منزله ولا يأتى إلا عندما يطلبه.

مسلسل "الاختيار 2" يُعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحا والساعة 3.30 عصرا، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحا والساعة 11.30 صباحا والساعة 4.45 مساء.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كل من: كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، إسلام جمال، أحمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.