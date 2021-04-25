شكرا لقرائتكم خبر عن "الاختيار 2" الحلقة 12.. الشرطة تسيطر على العناصر الإجرامية بعملية الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة الثانية عشر من مسلسل "الاختيار 2" والتى تحمل إسم عملية الإسماعيلية، باقتحام قوات الشرطة بقيادة يوسف "أحمد مكى" ومعه زميله الضابط أحمد "هشام ماجد، المبنى الملىء بالعناصر الاجرامية بالإسماعيلية ويتم السيطرة على الموقف بدون خسائر أو اصابات رغم استعمال المتفجرات.

يوسف مازال يحتفظ بصورة عاليا "أسماء أبو اليزيد" على موبايله رغم فسخ خطوبته منها وعدم رده على اتصالاتها، ويعود إلى المنزل ليجد والده يخبره بزيارة عاليا له واشتكت من الموقف الذى اتخذه يوسف الذى يبرر بأنه لا يكون سعيداً وهو وحيداً ولكنه لا يريد كسر قلبها لأنه يحبها ويقدرها ويخاف عليها.

نادية ينتابها القلق بعدما علمت بطلب اللواء رفعت "رياض الخولى" من زوجها زكريا "كريم عبد العزيز" نقل مسكنه إلى مكان آخر، وتقلق من كون زوجها محاط بالخطر خلال هذه الفترة ولكن زوجها يطمئنها ويخبرها بأن ذلك إجراء روتينى.

مسلسل "الاختيار 2" يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.