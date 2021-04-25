شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نجاحه فى الخارج.. "بين السما والأرض" انطلاقة أحمد غزى فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاع الفنان أحمد غزي مع أول ظهور له فى الساحة الفنية المصرية أن يجعل الجميع يلتفت إليه، خلال مشاركته فى الماراثون الرمضاني بمسلسل "بين السما والأرض"، للنجم هانى سلامة والنجمة درة.

ويقدم أحمد غزى، خلال المسلسل، دور شاب بسيط، يمكث مع والده الذى يقوم بدوره الفنان أحمد بدير الذى يمتلك مكتبة كبيرة فى مكان يعد مطمعا للكثير، ويحاول معه البعض من بيع تلك المكتبة حتى يستفيدوا من مكانها الاستراتيجى، ولكنه يأبى ويتمسك بها حتى أنه يأخذ ابنه وينتقلان فى العيش بالمكتبة، مما يعرضهم للكثير من المضايقات والحيل، وهنا يحاول ابنه الذى يقوم به أحمد غزى إقناعه ببيع المكتبة؛ لأن هؤلاء الناس لم يتركوهم فى حالهم، ولكن يرفض الأب ويقول له إن ثمن تلك المكتبة ليس بضعة نقود ولكنها ثروة ثقافية وعلمية كبيرة.



أحمد غزى أحمد غزى وعلى الرغم أن هذه أول مرة يظهر فيها أحمد غزى، ويتعرف عليه الجمهور المصرى، إلا أنه حقق نجاحًا كبيرا استطاع به أن يثبت موهبته، وأن مصر ولّادة فى الخارج، منذ أن درس التمثيل فى caroline farrington، لتبدأ مسيرته الفنية بعد الدراسة، ويشارك بالعديد من الأدوار حتى تأتى انطلاقته بعد بطولة فيلم Wolkout1 ، للمخرجة Reman sadani، وحقق شهرة واسعة ووضع اسمه ضمن قائمة الفنانين المصريين العالميين أمثال مينا مسعود ورامى مالك. ومن الواضح أن مسلسل "بين السما والأرض" سيكون انطلاقة له فى بلده مصر، لتتوالى بعد ذلك الأدوار والتى من المؤكد ستبين حجم موهبته الكبيرة.

أحمد غزى أحمد غزى

مسلسل "بين السما والأرض" يُعرض فى 15 حلقة، بطولة كل من: هانى سلامة، درة، يسرا اللوزى، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبد الغنى، محمود الليثى، أحمد السلكاوى، مصطفى درويش، غادة أسامة، والعمل سيناريو وحوار إسلام حافظ، والقصة مأخوذة عن قصة الأديب الكبير نجيب محفوظ، إخراج ماندو العدل، إنتاج شركة سينرجى.

يذكر أنه سبق أن تم تقديم الرواية فى فيلم يحمل نفس الاسم، بطولة كل من: هند رستم وعبد السلام النابلسي وعبد المنعم إبراهيم ومحمود المليجي، ومن إخراج صلاح أبوسيف، وتطرق إلى شخصيات من مستويات اجتماعية وثقافية وأعمار مختلفة تتقابل لأول مرة في مصعد كهربائي بأحد المباني في القاهرة.