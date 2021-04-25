شكرا لقرائتكم خبر عن "موسى" الحلقة 12.. ناصر عبدالرحمن مؤلف المسلسل يظهر فى دور تاجر مشغولات فضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل موسى الحلقة 12، ظهور ناصر عبد الرحمن مؤلف المسلسل، ضمن أحداث المسلسل، حيث ظهر في دور الحاج حسين تاجر مشغولات فضية في سوق باب اللوق، وعندما وجد موسى معجب بالمشغولات الفضية، أهداه خاتم مكتوب عليه موسى.

وشهدت أحداث الحلقة 12، من مسلسل موسى، استلام موسى للحذاء الذي اشتراه من الخواجة، ليكون بذلك أول مرة يرتدي حذاء فى حياته ضمن أحداث المسلسل.

قناة dmc تعرض مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان على شاشتها حصريا في الساعة 6:30 مساء خلال شهر رمضان، ويعاد الساعة 11.30 مساء و 11:00 صباحا.

مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.