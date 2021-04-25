شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل موسى الحلقة 12.. سمية الخشاب تقع فى حب محمد رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل موسى الحلقة 12، وقوع سمية الخشاب- حلاوتهم فى حب موسى - محمد رمضان، حيث قام موسى بالدفاع عنها وعن سيد رجب - المعلم وهبة، ضد هجوم عدد من البلطجية علي المحل الخاص به بسوق باب اللوق.

واصطحبت حلاوتهم، موسى إلى محل ملابس لشراء له ملابس جديدة بعدما قام بالدفاع عنها وعن المعلم وهبة.

وكشفت الأحداث عن أن حلاوتهم سبق وتزوجت فى سن العشرين واستمر زواجها لمدة عشر سنوات، لكنها كرهت الحب والزواج بسبب زوجها الذي لم تهنأ معه في زواجها منه.

مسلسل موسى تضافرت الجهود به من كافة الأطراف لتقديم واحد من أمتع المسلسلات فقصة المسلسل أساس كل شىء للمؤلف ناصر عبد الرحمن وضعت العمل فى مكانة خاصة ومختلفة لدى الجمهور، فتشعر أنك داخل هذا الزمان بكل تفاصيله.

المتابع لمسلسل موسى، سيجد أن محمد رمضان قدم نفسه فى ثوب جديد، فروح شخصيته مستلهمة من مهنته مهنة الحدادة ذلك الرجل إلى ينفخ فى النار ليلين الحديد، فهو أيضا كالحديد يلين بنار الحب ولكنه قوة لا يستهان بها أمام الظلم، ربما سبق وقدم رمضان تيمة الانتقام من قبل فى أعماله لكن "موسى" فالأمر مختلف وكأن محمد رمضان استبدل ثوبه الدرامى بأخر جديد، مع مخرج واعد استطاع أن يضعه فى منطقة مختلفة، هو وباقى فريق العمل ممن شاركوا فى المسلسل بداية من عارفة عبد الرسول وهبة مجدى وتارا عماد ونجيب بلحسن إلى أصغر ممثل.

قناة dmc تعرض مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان على شاشتها حصريا في الساعة 6:30 مساء خلال شهر رمضان، ويعاد الساعة 11.30 مساء و 11:00 صباحا.

مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.