شكرا لقرائتكم خبر عن لعبة نيوتن الحلقة 12.. محمد ممدوح يطلب من منى زكى صورة لطفلهما.. وترسلها له من جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توالت أحداث الحلقة الثانية عشر من مسلسل لعبة نيوتن، للنجمة منى زكى، الذى يعرض فى تمام الساعة الثامنة مساء على قناة Dmc، استنجاد "هنا" منى زكى، بـ "مؤنس" محمد فراج، فى استعادة ابنها بعد هروبها من المستشفى، واتصل بها زوجها "حازم" كثيرا، وقال لها "مؤنس" بأن ترد عليه لأنه اتصل عليه أيضا كثيرا ولكن هاتفه كان مغلقا، لأنه أكيد محتاج يطمئن، وأخبرته هو زوجته بأنه طلقها فى رسالة صوتية، ولكنهما أصرا أن ترد عليه لأنه من حقه أن يطمئن.

وردت "هنا" على "حازم" وسألها على صحتها وعلى الطفل، لتجاوبه بانها بصحة جيدة هى والطفل ولكنه فى الحضانة لمدة أسابيع بسبب ولادته مبكرا، ولم تخبره بأن المستشفى احتجزت الطفل منها، وأخبره بأنه يحبها وعندما أرسل التسجيل الصوتى وطلقها فيه كان وقت غضب وأنه حاول أن يحذفه ولكن الوقت فات ولم يستطع ذلك.

وطلب "حازم" من هنا" أن تقوم بتصوير ابنهما "إبراهيم" حتى يراه، ولم تعرف تتصرف إلى أن جاءت فكرة ببالها وقامت بالبحث على موقع جوجل عن صورة طفل صغير بالحضانة، وارسلته له، الامر الذى أسعده كثيرا ظننا منه بأنه إبنه الذى أنجبته زوجته "هنا" وأرسلت له الصورة.

تدور قصة مسلسل "لعبة نيوتن" حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان فى سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضى الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا فى الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل فى مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن فى دراما رمضان.

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من: منى زكى، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادى، ولأول مرة فى الدراما المصرية الممثل المصرى الأمريكى آدم الشرقاوى، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبى وعمّار صبرى، من إنتاج شركة Media Hub (سعدى - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 12



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 12



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 12



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 12

مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 12