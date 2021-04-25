شكرا لقرائتكم خبر عن "نسل الأغراب" الحلقة 12.. غفران يرغب فى الإنجاب مرة أخرى من جليلة والأخيرة ترفض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استكملت أحداث الحلقة الثانية عشر من مسلسل "نسل الأغراب" على قناة ON، بعودة غفران "أمير كرارة" إلى منزله ويتحدث مع زوجته جليلة "مى عمر" ويتذكران بعض المواقف الجيدة التى حدثت بينهما منذ زواجهما، ويخبرها برغبته فى الإنجاب منها مرة أخرى لترفض جليلة، إلا أنه يعنفها لأنه يشعر أنها مشغولة طوال الوقت بعساف منذ خروجه من السجن وأنها لم تسمح له بلمسها منذ ذلك الحين.

تفضفض جليلة مع خادمتها "هدير عبد الناصر" وتجيب على سؤالها هل مازالت تحب عساف الغريب، لترد عليها بأن جملة واحدة قالها غفران غيرت حياتها وجعلتها فى حيرة طوال الوقت، ألا وهى عساف خرج، وفى نفس الوقت تستمر دهب فى خطتها من محاولة التقرب من عساف وتخبر صديقتها الغجرية بأنه أصبح معجب بها ويريدها معه فى السرايا.

مسعد "أحمد فهيم" يراقب سيارة بكرى "عماد زيادة" ويعرف مكان شامية "أحلام الجريتلى" الذى أخفاها فيه، ويتصل بعساف ويخبره بالمكان، حيث حاول معرفة المكان بعد علمه برغبة بكره فى تغيير مكانها أجل مساومة عساف بعد ذلك فى حالة تخالفوا على أى شىء.

ويُعرض مسلسل "نسل الأغراب" على قناة ON الساعة 7.45 مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحًا، والساعة 2 عصرًا، بينما يعرض على قناة ON دراما الساعة 9 مساء ويعاد الساعة الساعة 10.15 صباحًا و3.30 عصرًا.

"نسل الأغراب" تأليف وإخراج محمد سامى بطولة كل من: أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد ومروى الأزلى.