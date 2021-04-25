شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العوضى يشارك بصورة من إفطار يجمعه بدفعة "شرطة 2001" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان أحمد العوضى، متابعيه وجمهوره، بصورة تجمعه مع دفعة 2001 شرطة، عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، والتي ظهرا فيها بعد تناولهم الافطار سوياً، وكتب معلقاً "اتشرفت بوجودي معاكم، فطار دفعة ٢٠٠١ شرطة (دفعة الخير)، اخواتي رجال وابطال مصر".

وعلى جانب آخر، شهدت أحداث الحلقة الحادية عشر، من مسلسل " اللى مالوش كبير"، أن الخديوى " أحمد العوضى"، تسيطر عليه حالة من الحزن بعدما قام بتوديع غزل "ياسمين عبدالعزيز"، ويعترف لصديقه مينا "محمود حافظ" بأنه يعشق غزل وغير قادر على فراقها، لكن مينا يقنعه بتركها والعودة إلى العزبة حتى لا يتسبب لها في مشاكل، كما تعترف غزل لعابد " خالد الصاوى" بحبها للخديوى".