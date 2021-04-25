شكرا لقرائتكم خبر عن 25 سنة فى حب الأهلى.. أحمد فهمى يجتمع مع زملاء المدرج فى مقر النادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد الفنان أحمد فهمى، من أشهر النجوم والفنانين الذين لا يخفون مشاعرهم تجاه فريقهم الكروي، فمن حين لآخر يعلن عن عشقه للنادى الأهلى، ويشارك مباركاته للمارد الأحمر لحظات التتويج بالبطولات المحلية والإفريقية، كما يشارك لحظاته داخل المدرجات للتشجيع.

وفى صورة جديدة نشرها فهمى، عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، اجتمع فيها مع زملائه الذين يشاركونه طوال السنوات الماضية في حب النادي الأهلى، حيث اجتمعوا على الإفطار سوياً، وكتب قائلاً "أحلى فطار مع عِشرة أكتر من ٢٥ سنة مدرج في حب وتشجيع نادي القرن".

وسرعان ما حظيت الصورة التي اجتمع فيها فهمي مع زملائه في حب النادى الأهلى، بمقر النادي بالتزامن مع الذكرى الـ 114 سنة، على استحواذ الكثيرين عبر منصات السوشيال ميديا، واستقبلت الصورة عدد كبير من التعليقات التي تهنئ المارد الأحمر بتلك المناسبة.



احمد فهمى مع زملائه واصدقاءه

ويحتفل اليوم الجمعة عشاق النادى الأهلى فى كل ربوع الوطن العربى بذكرى تأسيس النادى الأحمر رقم 113، وكانت البداية مجرد فكرة جاء بها عمر لطفى بك رئيس “نادى طلبة المدارس العليا”، وهو عبارة عن نادٍ وطنى تم تأسيسه عام 1905 بغرض توحيد المثقفين من شباب مصر المقاوم للاحتلال البريطاني.

ومن ثم اقترح الحقوقى العلامة عمر لطفى فكرة إنشاء نادٍ رياضى موازٍ على مجموعة من كبار الشخصيات فى مصر على رأسهم صديق عمره الزعيم مصطفى كامل، وبالفعل تحمس الجميع للفكرة وتم الاتفاق على تأسيس النادى الأهلى والاجتماع لمناقشة أولى خطوات الإنشاء.

على مدار التاريخ نجح النادى الاهلي فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية، بل والعالمية، بعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 136 بطولة خلال113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست فى عام 1907