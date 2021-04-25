شكرا لقرائتكم خبر عن أحدث ظهور لـ فيفى عبده من داخل المستشفى وبوسى شلبى تحتفل بعيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعيش الفنانة فيفى عبده، خلال الفترة الأخيرة، أزمة صحية، انتقلت على إثرها لأحد المستشفيات لتلقى العلاج وهو ما بعدها عن السوشيال ميديا خلال الفترة الأخيرة وعن الظهور إعلامياً، وفى مقطع فيديو جديد نشرته المذيعة بوسى شلبى، ظهر من خلاله الفنانة فيفى عبده داخل غرفتها فى أحد المستشفيات لتطمئن جمهورها على استقرار حالتها الصحية.

وحرصت شلبى، على الاحتفال بعيد ميلاد الفنانة فيفى عبده، الذى سيوافق الاثنين المقبل، حيث اصطحبت معها تورتة للاحتفال بتلك المناسبة، ووثقت لحظاتهما للاحتفال داخل غرفتها فى المستشفى.

ووجهت شلبي، رسالته لـ "عبده قائلة " عيد ميلاد حبيبتي الغالية فيفي خمسة امواه عليكى يا أجمل فيفي في الدنيا عقبال مليون سنة بحبك وترجعي تنوري حياتنا بالطاقة الإيجابية بتاعتك عيد ميلاد سعيد يا قمر".

وسرعان ما استقبلت فيفى عبده، الكثير من التهنئات بمناسبة عيد ميلادها، وكان من ضمن المهنئين الفنان سمية الخشاب، التي كتبت في التعليقات " ربي يشفيها ويعافيها وتقوم بألف سلامه يارب"، بينما كتبت الفنانة غادة عادل تعليقها قائلة " ربنا يقومها بالسلامة يا رب".



تورتة فيفي عبده



فيفي عبده من داخل المستشفى

وكانت حرصت الفنانة فيفي عبده علي طمأنة جمهورها ومتابعيها عليها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، وذلك بعد خضوعها لعملية جراحية منذ عدة أيام، بسبب تلقيها حقنة خاطئة فى ظهرها أثناء تلقيها العلاج داخل أحد المراكز الطبية، ونشرت صورة قديمة لها، موجهة رسالة لجمهورها قائلة :" ‏صباح الخير من المستشفى بقولكم وحشتوني اوي وبحبك اوي خمسة امووواه".

وتفاعل جمهور فيفي عبده معها بعد نشر الصورة، متمنين لها الصحة والشفاء العاجل، فجاءت التعليقات كالتالي :" حمد الله علي سلامتك يافوفا ربنا يكمل شفاكي علي خير يااارب"، "ربنا يشفيكي يا فوفا".

يشار إلى أن النجمة فيفى عبده كانت أعلنت عن إجرائها عملية جراحية ، موضحة أن هذه العملية ستستغرق ساعتين، مؤكدة أن هذه العملية بسبب تلقيها حقنة خاطئة فى ظهرها أثناء تلقيها العلاج داخل أحد المراكز الطبية.