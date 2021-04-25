شكرا لقرائتكم خبر عن عادل إمام وعبدالله محمود ونجلاهما فى أعمال فنية بصورتين الفرق بينهما 30 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في صورتين لعملين فنيين مختلفين الفرق بينهم حوالى 30 عاما، بين الزعيم عادل إمام والفنان عبد الله محمود، اللذين خاضا العديد من الأعمال الفنية، أبهرت الجمهور خلال القرن الماضى وسجلا بصماتهم في السينما والتلفزيون في مصر، ليقوم الأبناء بمواصلة المشوار في مسلسل النمر الذين يلعب بطولته كلا من النجم محمد إمام و الفنان أحمد عبد الله محمود.



محمد إمام عبر تويتر

جمع مسلسل النمر النجم محمد إمام والفنان أحمد عبد الله محمود ليكونا امتداد لأبويهما، حيث حققا نجاحا كبير فى الدراما الرمضانية العام الحالى، ليبهر كلا من محمد إمام الذى يلعب دور البطولة النمر، أما أحمد عبد الله محمود يجسد دور عامر العقاد جمهورها.

النجم محمد إمام، علق على الصورة التى انتشرت على السوشيال ميديا، عبر حسابه بموقع فيس بوك، قائلاً:" أجيال بتسلم اجيال الفرق بين الصورتين 30 سنه".

يأتى ذلك بعد إشادة النجم محمد إمام، بأداء زميله الفنان أحمد عبد الله محمود فى مسلسل النمر، حيث إنهما أول مرة يتعاونان فى عمل فنى سويا، موضحا أنه تفاجأ بأدائه الرائع وكتب محمد إمام عبر حسابه بموقع تويتر: "عامر العقاد أول مرة أشتغل مع أحمد عبد الله محمود وفاجأني.. عامل الدور حلو جدًا.. مقلقنى أنا شخصيًا ده غير أنه فعلاً ممثل جامد.. نورت بيت النمر يا حكمدار.. ومبسوط أن إحنا اشتغلنا سوا استنوا الحلقات اللى جاية علشان بعون الله اللى چاى ضرب نار".

يذكر أن مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقى، وبيومى فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبد العظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور، وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى.