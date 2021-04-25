شكرا لقرائتكم خبر عن بيلا حديد تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها "جيجى" بمجموعة صور من ذكرياتهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت السوبر موديل بيلا حديد، على الاحتفال بعيد ميلاد شقيقتها جيجي حديد، الذى يوافق يوم 23 إبريل، حيث نشرت عبر حسابها مجموعة صور من ذكرياتهما سوياً من مرحلة الطفولة مروراً بمرحلة المراهقة بالإضافة الى مجموعة صور من داخل عملهم الذي يجمعهم سوياً في مجال عروض الأزياء.

ووجهت بيلا حديد رسالة لشقيقتها بمناسبة عيد ميلادها الـ 26، قائلة "شكراً لك على كل ما علمتني إياه، وعلى دعمك لى دائماً بالطريقة الخاصة بك، عيد ميلاد سعيد يا صديقتي، أحبك، كثيراً".

وبدت حديد، سعيدة وهي تلتقط صورة سيلفى مع طفلتها الصغيرة تحت أشجار الكرز المزهرة فى المنزل الهادئ لوالدتها يولاندا، فى بنسلفانيا، وفي اللقطة المصورة الجميلة، حملت عارضة الأزياء العالمية البالغة من العمر 26 عامًا، ابنتها البالغة من العمر سبعة أشهر، وهى ملفوفة فى بطانية حمراء منقوشة بينما كانوا يستمتعون بالهواء النقي أثناء سيرهم بين الأشجار والطبيعة الجذابة.



جيجي وبيلا حديد فى صورة من الطفولة



الثنائي بيلا حديد وجيجي حديد



جيجي وبيلا فى صورة تجمعهما

وكانت قد عرضت عارضة الأزياء العالمية، عدد من الصور المذهلة للطبيعة والأشجار الجذابة فى منزل والدتها، عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، أمس، حيث ظهرت فى الصور أشجار مزينة بالزهور الصفراء الصغيرة، إضافة إلى شجرة الوستارية الرائعة باللون البنفسجى.