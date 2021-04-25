شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل لعبة نيوتن يتصدر لائحة الأكثر بحثا بموقع يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر مسلسل لعبة نيوتن لائحة الاكثر تداولاً بموقع يوتيوب بعد تألق النجمة منى زكي في عدد من المشاهد خاص في الحلقة 11 من المسلسل، منها هروبها من المستشفى وايضاً محاولة الحصول على طفلها الرضيع وتهديدها بقتل نفسها.



مسلسل لعبه نيوتن الحلقه 11

لعبة نيوتن 11

تدور قصة مسلسل "لعبة نيوتن" حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.