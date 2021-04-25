شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل نسل الأغراب الحلقة 12.. عساف يقرر مشاركة الغجر فى تجارة السلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثانية عشر من مسلسل "نسل الأغراب" الذى يتم عرضه على قناة ON خلال شهر رمضان الجارى، بتنبيه عساف "أحمد السقا" على دهب "نجلاء بدر" ألا تخبر أحداً عن الذى سمعته من بكرى "عماد زيادة" بشأن نيته فى تغيير مكان شامية "أحلام الجريتلى"، وتخبره بدهب برغبتها فى البقاء جانبه طوال الوقت وتخدمه وترقص له.

المشهد ينتقل إلى سرايا غفران "أمير كرارة" الذى يتحدث مع شقيقه سعادة "محمد مهران" عن والدتهما وصورتها التى أرسلها عساف له وأنه يقف عاجز أمام غفران بسبب رغبته فى اعادة والدته وفى نفس الوقت الإبقاء على زوجته جليلة، ويأتيه خبر محاولة أحد الأشخاص الذين يعملون عنده فى الجبل، والإبلاغ عن تجارة الأفيون ليرميه غفران من فوق الجبل.

يخبر عساف بكرى بموافقته هو وأخيه نميرى على مشاركته فى تجارة السلاح ولكن بشرط عدم معرفة أخد من أهل البلد بهذه الشراكة، خاصة وأنه معروف عن الأغراب عدم مشاركتهم لأحد، فيما يحاول زوج عزيزة "منة فضالى" إجبار ابنه رغدة "ملك أحمد زاهر" على الزواج وأنه يرفض علامها ولا يحبها لأنها لم يكن يرغب فى إنجاب بنت من الأساس وكان يتمنى الولد.

ويُعرض مسلسل "نسل الأغراب" على قناة ON الساعة 7.45 مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحًا، والساعة 2 عصرًا، بينما يعرض على قناة ON دراما الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 10.15 صباحًا و3.30 عصرًا.

"نسل الأغراب" تأليف وإخراج محمد سامى بطولة كل من: أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالى، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامى، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلى، حمدى هيكل، أحمد ماجد ومروى الأزلى.