حقيقة وفاة زاهي وهبي متأثرا بكورونا.. نقص الأكسجين أدى إلى تدهور حالته

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نفى الناقد الفني عبيدو باشا، تغريدة عبر "تويتر" السبت، وفاة الإعلامي اللبناني زاهي وهبي، الذي أصيب منذ فترة بفيروس كورونا.

وقال عبيدو باشا: لا يزال زاهي وهبي يقاتل. لا يحتاج إلى سموم الإشاعات. حاله مستقرة، كما قالت لي رابعة، وجسمه بدأ بالتجاوب مع ايداع الأوكسيجين. أول الحلم بالنجاة، تصويب الكلام".



وكانت زوجة الإعلامي والشاعر اللبناني، زاهي وهبي، كشفت تفاصيل حالته الصحية، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.





وقالت الإعلامية رابعة الزيات، زوجة زاهي وهبي، إنه متواجد في المستشفى منذ 4 أيام، بحسب ما نشره موقع "لبنان 24".

وأضافت الزيات أن زوجها "يعاني من نقص في الأوكسجين، إضافة الى أنه لا يتجاوب مع العلاج كما يجب".





وكان زاهي وهبي، أعلن عبر حساباته بوسائل التواصل الاجتماعي، إصابته بفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه شارف على الشفاء من الفيروس، متمنيًا ألّا يصيب أي إنسان.

وغرّد زاهي عبر حسابه في موقع "تويتر"، كاتبا: "أرجو من الأصدقاء قبول اعتذاري عن تقصيري في التواصل معهم والرد على تعليقاتهم في الآونة الأخيرة، وذلك بسبب إصابتي بفيروس كورونا (كوفيد19)، تجربة مؤلمة، قاسية وصعبة والحمد لله أنها شارفت على نهايتها.أتمنى ألّا تصيب أي إنسان، وليحفظكم الله جميعا".