شكرا لقرائتكم محمد رمضان ينعى الطيار أشرف أبو اليسر.. ويتسبب في أزمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في أول ردة فعل على وفاة الطيار المصري أشرف أبو اليسر، إثر أزمة صحية تعرض لها خلال الأيام الماضية، علق الفنان محمد رمضان على ما جرى.

ونشر رمضان في البداية صورة للطيار أشرف أبو اليسر يتواجد فيها داخل الطائرة بصحبة عمرو دياب ودينا الشربيني، وعلق عليها قائلا "إنا لله وإنا إليه راجعون.. الطيار أشرف أبو اليسر في ذمة الله.. ربنا يرحمه برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته ويصبر أهله وأحبابه".

ذلك النعي الذي يأتي رغم الأزمة القضائية المثارة بين الثنائي، وحصول الطيار على حكم بالتعويض بقيمة 6 ملايين جنيه مصري ضد محمد رمضان قبل أيام.

إلا أن الصورة التي نشرها رمضان تسببت في جدل واسع وهجوم عليه من قبل المعلقين، حيث اعتبروها تحمل مغزى آخر، خاصة أنها تثبت نظرية رمضان السابقة، أن الراحل كان يتساهل مع جميع المشاهير داخل الطائرة، وأن رمضان لم يكن أول شخص يدخل إلى كابينة القيادة.

وأمام هجوم المعلقين الذين رأوا أن الموت لا يحتمل مثل هذه الأمور، قرر رمضان تغيير الصورة المصاحبة للمنشور، حيث اكتفى بصورة ذات خلفية سوداء تحمل آيات قرآنية وعبارات نعي.