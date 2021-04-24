حلمي بكر: "قفلت السكة في وش أم كلثوم لهذا السبب" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

قال الموسيقار حلمي بكر، إنه يحب التصريح بالحقيقة دوما حتى لو أغضب هذا الأمر الناس منه، مشيرًا إلى أن الحقيقة كالبصمة لا يمكنه أن يغيرها، وبخاصة أن "موت الضمير" أكثر ما يخيفه: "موت الضمير يعني أنه لا سبيل إلى الحياة".

وأضاف بكر، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج "العرافة" عبر شاشة "المحور": "أنا أشطر من الشيطان، لأن الشياطين لما بيشوفوا الإنسان بيقولوا أنتوا بتلبسونا التهمة ليه، أنتوا بتعمل أكتر من كده".

وحول سبب إغلاقه الهاتف في وجه أم كلثوم؛ قال: "لما قفلت السكة في وش أم كلثوم كنت مرعوب منها، عبد الوهاب محمد اداني التليفون وقالي كلمها، مكنتش مصدق فقلت في بداية المكالمة نعم يا أختي، قالتلي أخرس يا قليل الأدب، فقفلت السكة في وشها، مكنش في دماغي أنها السيدة أم كلثوم".

ويعد برنامج "العرافة" امتدادا لبرامج بسمة وهبة الرمضانية والتي تعتمد على فضح وكشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، مما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين.