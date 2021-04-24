أول تعليق من فيفي عبده بعد خروجها من المستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت الفنانة فيفي عبده خروجها من المستشفى، اليوم، بعد خضوعها لعملية جراحية.

ونشرت فيفي صورة لـ"تورتة"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "أنا رجعت من المستشفى ولقيت المفاجأة الحلوة دي بمناسبة عيد ميلادي في وسط أولادي وأهلي".

وأضافت فيفي: "كل سنة وهما طيبين وأنتوا طيبين بحبهم وبحبكم أوي".

يذكر أن الفنانة فيفي عبده كشفت عن مرورها بأزمة صحية جديدة، بسبب حقنة أخذتها بطريقة خاطئة في ظهرها، تسببت في حاجتها لإجراء عملية جراحية، سوف تستغرق ساعتين.

ونشرت فيفي مؤخرا، مقطع فيديو من داخل المستشفى عبر "إنستجرام"، قالت فيه "حسبي الله ونعم الوكيل في الولد اللي اداني حقنة في ضهري، اتسببت أدخل العمليات بكرة ساعتين، كانوا بيطلعوا عني إشاعات بس المرة دي بجد هعمل عملية، وأنا في المستشفى ادعولي بحق الشهر الفضيل ربنا يجعل دعاكم من نصيبي، بشكركم جدا ويجعله شهر مبارك على الأمة العربية كلها"