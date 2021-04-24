هي حلال كده؟.. سيدة مصرية فقيرة تشعل مواقع التواصل

كتبت أسماء لمنور في السبت 24 أبريل 2021 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

أثارت عفوية سيدة مصرية حين طرحت سؤالها ،”هي حلال كده؟” حول مبلغ من المال فازت به مع أحد مشاهير اليوتيوب موجات من التعاطف مع السيدة التي رغم ما بدا عليها من رقة حال أصرت على تحري الحلال في رزق جاءها بغير ميعاد.

السيدة البسيطة ظهرت في إحدى الحلقات التي يقدمها اليوتيوبر أحمد رأفت في حلقاته “مذيع الشارع”، ويقدم فيها مساعدات للبسطاء بشكل غير مباشر كجائزة على إجابة أسئلة سهلة، وبعد أن أجابت السيدة عن السؤال بدا عليها التردد الشديد في قبول المال المقدم كجائزة.

هذا التردد دفع المذيع لسؤالها: لماذا تخشين أخذ المبلغ؟ فردت السيدة بالتساؤل عما إذا كان هذا حلالا؟ وعندما استفسر منها المذيع عن سبب التساؤل، قالت “عشان مشقيتش بيها”، أي أنها لم تبذل جهدا كبيرا في تحصيلها، على عكس ما تفعل ربما في كسب رزقها.

أسئلة السيدة البسيطة وتحريها الحلال في رزقها أثارا موجة تعاطف واسعة معها على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وانتشر الفيديو الخاص بالسيدة على نطاق واسع، وأصبحت جملتا “هي حلال كده؟” و”عشان مشقيتش فيها” من أكثر الجمل انتشارا في فيسبوك وتويتر.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي أشادوا بتحري السيدة البسيطة الحلال في رزق أولادها رغم حاجتها الواضحة، في وقت يقوم الكثير من الأغنياء بأخذ ما ليس من حقهم رغم عدم حاجتهم له، وحكام ومسؤولون يأكلون حقوق شعوب بأكملها دون أن يهتز لهم جفن.

مقطع السيدة البسيطة لم ينتشر فقط في مصر، بل تعداها للعديد من الدول العربية التي أشاد مواطنوها بالسيدة المصرية الكريمة التي عبرت بكلماتها التلقائية عن فطرة نقية، وأعطت بها درسا عظيما في الكرامة وعزة النفس، داعين الجميع للتأسي بمثل أخلاقها.

مع انتشار الفيديو بدأ البحث عن السيدة البسيطة حتى تم الوصول إليها والتعرف عليها، السيدة رضا جمعة ومعروفة بـ”أم سيد”، تقيم في قرية ناهيا التابعة لمحافظة الجيزة، ولديها 5 أبناء تنفق عليهم بعد وفاة زوجها قبل 30 عاما، وتعمل في خبز الفطير المصري في نادي الجزيرة الراقي بوسط العاصمة القاهرة.

وقالت السيدة لاحقا في تصريحات صحفية إنها أخذت من المذيع 3 آلاف جنيه، وقامت بتوزيع ألف منهم على زملائها “بتاجر مع ربنا.. متاجرش مع الناس.. وكمان هما في نفس حالاتي ومحتاجين المساعدة”، وأضافت “أتمنى كل الناس المحتاجة يناموا سعداء ومبسوطين، وعندما حصلت على تلك المكافأة تمنيت لو أستطيع توزيعها على جميع الفقراء والمحتاجين”.