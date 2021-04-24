هكذا علقت إليسا على قرار الاعتراف بـ “الإبادة الجماعية” للأرمن

كتبت أسماء لمنور في السبت 24 أبريل 2021 10:23 مساءً - منذ ساعتين

غردت الفنانة اللبنانية إليسا على حسابها على تويتر، مساء اليوم السبت، بعد قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاعتراف بـ “”الإبادة الجماعية” للأرمن.

وقالت إليسا: “الظلم بينكسر والعدالة بدها تنتصر لو بعد 100 سنة”.

وأضافت في تغريدة : “الولايات المتحدة بتعترف بالإبادة الأرمنية وبتعطي هالشعب اللي ضحى كتير، شوي من حقه المعنوي”.

وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في بيان نشره البيت الأبيض، إن اليوم يوافق الذكرى السنوية لما وصفه بـ “الأرواح التي أزهقت في الإبادة الجماعية إبان العهد العثماني”، مضيفا: “نجدد الالتزام بمنع مثل تلك الفظائع من الوقوع مجددا”.

وأضاف أنه “بداية من نيسان/أبريل 1915، وباعتقال الدولة العثمانية للمفكرين الأرمن وقادة المجتمع في قسطنطينية، تم ترحيل 1.5 مليون أرمني، وقتلهم، ودفعهم لملاقاة حتفهم في حملة إبادة”.