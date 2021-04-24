شكرا لقرائتكم خبر عن لعبة نيوتن الحلقة 12.. منى زكى تلجأ إلى محمد فراج لاستعادة طفلها بعد هروبها من المستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة الثانية عشرة من مسلسل لعبة نيوتن، للنجمة منى زكى، والذى يعرض في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة Dmc، بهروب "هنا" منى زكى من المستشفى، واتصال "حازم" محمد ممدوح بنفس الوقت لترد عليه أثناء بكائها ولم يفهم منها شيء وأغلقت المكالمة دون أن تشرح له أي شيء.

وسألت "أمينة" عائشة بن أحمد "حازم" محمد ممدوح عما حدث لـ "هنا" منى زكى، وأوضحت له بأنها لم تخبر "بدر" سيد رجب عن تفاصيل ذهابها لمنزله، الأمر الذى أخرج "حازم" عن شعوره، واتهماهما بالجنون، كما أخبره بأنه أتى إلى هنا من اجل العمل فقط.

وذهبت "امينة" إلى "بدر" في المطبخ وتحدثت معه بما فعله بعد مواجهتها بـ "حازم"، ليخبرها بأنها تحبه وهو خائف يقرب منك بسببى فأخبرته بذلك حتى يقترب براحته، فيما سألته "أمينة" لماذا تركتك ابنتك، واعتذرت عن السؤال بسبب جرح مشاعره وقام باحتضانها.

وانتقل المشهد الى استمرار "هنا" منى زكى في الركض بعد هروبها من المستشفى وذهبت إلى منزل "مؤنس" محمد فراج، الأمر الذى كان بمثابة مفاجأة له، وأخبرته بأنها ولدت ابنها في المستشفى وأخذوه منها، وهربت بسبب خوفها من ترحيلها وعدم رؤية ابنها مرة أخرى، وأرادت أن تنقله الى مستشفى أخرى، ولكن "مؤنس" أخبرها بأنه لا يجوز ذلك وأن الطفل يحتاج الى الرعاية فقط، اما ترحيلها فهو ليس من اختصاص المستشفى.

تدور قصة مسلسل "لعبة نيوتن" حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.



مسلسلة لعبة نيوتن الحلقة 12



مسلسلة لعبة نيوتن الحلقة 12



مسلسلة لعبة نيوتن الحلقة 12



مسلسلة لعبة نيوتن الحلقة 12