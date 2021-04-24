شكرا لقرائتكم خبر عن إميليا كلارك وأوليفيا كولمان بجوار صامويل جاكسون في عمل جديد.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت عدة تقارير أجنبية، عن تعاون النجمة العالمية إميليا كلارك، والنجمة العالمية أوليفيا كولمان، في عمل سينمائي جديد، مع النجم العالمي صامويل إل جاكسون، في دور نيك فيوري، وبن مندلسون، صاحب شخصية كابتن أمريكا، لعمل سلسلة جديدة ستدور حول الكائنات الفضائية المتغيرة الشكل، الذين كانون يعيشون في الأرض لسنوات طويلة.

ووفقاً للتقرير الذى نشرته rotten tomatoes، فإن هذا هو العمل الأول الذى ستشارك فيه كولمان الحائزة على جائزة الاوسكار، وكلارك المرشحة لجائزة إيمي، في تعاون لشركة مارفل الشهيرة، واكتفى التقرير بالكشف عن التعاون الجديد، بدون الكشف عن تفاصيل أكثر حول شخصيات كل منهما.

وظهرت كلارك، صاحبة شخصية أم التنانين فى مسلسل Game of thrones، الشهيرة في الفيديو الذى نشرته منذ ايام، وهي متحمسة للغاية لحظة إعلانها عن تصميماتها الجديدة للأبطال الخارقين، والتى ستعلن عن أولى شخصياتها فى شهر يوليو المقبل.

واشتهرت كلارك خلال الفترة الأخيرة، بمشاركة متابعيها وجمهورها بصور تجمعها مع كلبها "تيد" عبر حسابها الشخصى، وكان آخر ظهور لها منذ عدة أسابيع، حيث شاركت صاحبة شخصية دينيريس تايجريان الشهيرة فى المسلسل الأسطورى Game of thrones، صورة مع كلبها، مؤكدة أنها دائمة الاهتمام به بشكل كبير خاصة وسط توقف عمليات التصوير بسبب تفشى فيروس كورونا.