شكرا لقرائتكم خبر عن فيفى عبده تحتفل بعيد ميلادها ورجوعها إلى المنزل بعد إجرائها عملية جراحية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل النجمة فيفى عبده، بمناسبة عيد ميلادها، وعودتها مرة أخرى إلى منزلها بعد خضوعها لعملية جراحية منذ عدة أيام، برفقة أولادها وعائلتها.

ونشرت النجمة فيفى عبده، عبر حسابها بموقع إنستجرام: "أنا رجعت الحمد لله من المستشفى ولقيت المفاجأة الحلوة دي بمناسبة عيد ميلادي في وسط أولادي وأهلي كل سنة وهما طيبين وأنتم طيبين بحبهم وبحبكم أوي".



فيفى عبده عبر انستجرام

وأظهرت الصورة تورتة عيد ميلادها، والعديد من الصور للشخصيات التي جسدتها في أعمالها الفنية، حيث لاقت إعجاب جمهورها عبر حساباتها على السوشيال ميديا.



عيد ميلاد فيفى عبده

وكانت حرصت الفنانة فيفي عبده علي طمأنة جمهورها ومتابعيها عليها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، وذلك بعد خضوعها لعملية جراحية منذ عدة أيام، بسبب تلقيها حقنة خاطئة فى ظهرها أثناء تلقيها العلاج داخل أحد المراكز الطبية، ونشرت صورة قديمة لها، موجهة رسالة لجمهورها قائلة :" ‏صباح الخير من المستشفى بقولكم وحشتوني اوي وبحبك اوي خمسة امووواه".

وتفاعل جمهور فيفي عبده معها بعد نشر الصورة، متمنين لها الصحة والشفاء العاجل، فجاءت التعليقات كالتالي :" حمد الله علي سلامتك يافوفا ربنا يكمل شفاكي علي خير يااارب"، "ربنا يشفيكي يا فوفا".

يشار إلى أن النجمة فيفى عبده كانت أعلنت عن إجرائها عملية جراحية ، موضحة أن هذه العملية ستستغرق ساعتين، مؤكدة أن هذه العملية بسبب تلقيها حقنة خاطئة فى ظهرها أثناء تلقيها العلاج داخل أحد المراكز الطبية.