شكرا لقرائتكم خبر عن أحسن أب الحلقة 12.. خالد عليش يعترف للكوتش بمكان الطفل زيكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 12 من مسلسل "أحسن أب"، بطولة الفنان على ربيع، والذى يعرض على قناة الحياة، عددا من الأحداث الكوميدية، منها استغلال الآباء المشاركين في مسابقة أحسن أب في تنفيذ إعلانات القناة الذى يديرها الفنان عماد رشاد.

كما تناولت الحلقة ذهاب أمهات الأطفال إليهم في المسابقة، الأمر الذى اعتبروه مفاجأة.



احمد فتحى وخالد عليش



احمد فتحى

وانتقل المشهد إلى الكوتش الذى يجسد شخصيته الفنان أحمد فتحى الذى يذهب إلى خالد عليش صديق على ربيع؛ للبحث عن الطفل زيكا الذى يشترك مع ربيع في المسابقة، ويعترف خالد عليش بأنه بالفعل مع ربيع في المسابقة.



على ربيع وابنه

مسلسل "أحسن أب"، للنجم على ربيع يُعرض على شاشة قناة الحياة الساعة 6:30 مساءً، يوميًا خلال شهر رمضان، وميعاد الإعادة الأولى الساعة 5:15 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 11:15 صباحا.

مسلسل "أحسن أب" تأليف محمد محمدى وأحمد محيى، وإخراج معتز التونى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك في بطولته بجانب علي ربيع، هاجر أحمد أحمد تهامى وحسام داغر وسامي مغاوري وعدد من الفنانين، من تأليف محمد المحمدي وأحمد محيي وإخراج معتز التونى.