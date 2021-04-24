شكرا لقرائتكم خبر عن سمية الخشاب بعد تصدر مسلسل موسى التريند: اللى جاى أقوى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - احتفت الفنانة سمية الخشاب، بتصدر مشاهدها في مسلسل موسى، تريند اليوتيوب، وشاركت بصور من تصدر مشاهدها بظهورها الأول في الحلقة الحادية عشرة، أمس، بدورها "المعلمة حلاوتهم".
ونشرت الخشاب، مقطع فيديو قصير لها وهي توجه القبلات لجمهوره، بعد تصدر مشاهد مسلسل موسى التريند، وكتبت "يا نداااامة، شكرًا جمهوري الحبيب علي دعمكم، فرحتوا قلبي بالتريندات والأرقام والتعليقات، ربنا يخليكم ليا ويسعدكم، وحلاوتكم بتبعت لكم، وبتقولكم اللي جاي أقوى".
وجاء ظهور المعلمة حلاوتهم، كأول مشاهد للنجمة سمية الخشاب، ضمن أحداث المسلسل الذى يعرض حاليا ضمن موسم دراما رمضان، ومن جانبه، احتفل محمد رمضان، بتصدر المسلسل قائمة التريند على يوتيوب، قائلا: "الحمد لله كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك، مسلسل موسى تريند رقم واحد على يوتيوب، ثقة فى الله نجاح".
وشهدت الحلقة "11" من أحداث مسلسل موسى، الظهور الأول للنجمة سمية الخشاب، وذلك فى دور المعلمة حلاوتهم صاحبة أحد المحلات فى سوق باب اللوق، وجمع الظهور الأول لسمية الخشاب بينها وبين محمد رمضان (موسى)، حيث كان ينام أمام المحل الخاص وبها وحدثت بينهما مشادة كلامية بسبب ذلك، لكنها قامت بتوظيفه لديها فى المحل.
وشهدت الحلقة، قيام محمد رمضان (موسى)، بارتداء الحذاء لأول مرة فى حياته، حيث قامت سمية الخشاب (حلاوتهم)، بمنح رمضان جنيه، ليشترى حذاء وملابس بعدما وجدته حافى القدمين، كما شهدت أحداث الحلقة الكشف عن تجارة سيد رجب - المعلم وهبة شقيق حلاوتهم - سمية الخشاب، فى المخدرات، حيث تأتيه مهربة داخل الساعات.