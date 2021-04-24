شكرا لقرائتكم خبر عن سمية الخشاب بعد تصدر مسلسل موسى التريند: اللى جاى أقوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفت الفنانة سمية الخشاب، بتصدر مشاهدها في مسلسل موسى، تريند اليوتيوب، وشاركت بصور من تصدر مشاهدها بظهورها الأول في الحلقة الحادية عشرة، أمس، بدورها "المعلمة حلاوتهم".

ونشرت الخشاب، مقطع فيديو قصير لها وهي توجه القبلات لجمهوره، بعد تصدر مشاهد مسلسل موسى التريند، وكتبت "يا نداااامة، شكرًا جمهوري الحبيب علي دعمكم، فرحتوا قلبي بالتريندات والأرقام والتعليقات، ربنا يخليكم ليا ويسعدكم، وحلاوتكم بتبعت لكم، وبتقولكم اللي جاي أقوى".

وجاء ظهور المعلمة حلاوتهم، كأول مشاهد للنجمة سمية الخشاب، ضمن أحداث المسلسل الذى يعرض حاليا ضمن موسم دراما رمضان، ومن جانبه، احتفل محمد رمضان، بتصدر المسلسل قائمة التريند على يوتيوب، قائلا: "الحمد لله كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك، مسلسل موسى تريند رقم واحد على يوتيوب، ثقة فى الله نجاح".