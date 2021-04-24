شكرا لقرائتكم خبر عن الكينج محمد منير يحيى حفلا غنائيا بدار الأوبرا.. غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى الكينج محمد منير، غدًا الأحد، حفلا غنائيا كبير على مسرح النافورة داخل دار الاوبرا المصرية، ضمن سهرات رمضان الذى يحييها عدد من نجوم الغناء، ومن المقرر أن يقدم باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة .

أعد منير مجموعة من أشهر أعمالة الغنائية التى تعاون فيها مع كبار الملحنين والشعراء وتمثل محطات هامه في مشواره الفني ورحلة من الغناء امتدت لأكثر من 42 عاما، وتعبر عن قضايا وهموم الوطن وتعكس نبض واحساس الشارع والمواطن ومنها الوطني والديني والاجتماعي والعاطفي، ووجه منير التهنئة لجموع المصرين بالشهر الكريم وذكري أعياد تحرير سيناء الذى يتواكب مع ليلة إقامة الحفل، وأكد أن مصر القوية ستظل تفحر بجيشها وجنودها البواسل وبشعبها الابي الكريم كما يوجه منير مجموعة رسائل هامه للجمهور خلال الحفل .

وشددت دار الاوبرا المصرية على ضرورة الالتزام التام بكافة الاجراءات الوقائية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا ومنها ارتداء قناع الوجه وقياس درجة الحرارة والتعقيم والحفاظ على مسافات التباعد الامنه .

وكان الكينج قد كشف لنا مؤخرا أن الحفل يحمل العديد من المفاجآت لجمهوره الذى يشتاق له، مشيرًا إلى أنه يعتز بالغناء على مسرح دار الأوبرا الذى يعتبره من أرقى المسارح، ومن المتوقع أن يحظى الحفل بحضور جماهيرى ضخم.

وقدم الكينج مؤخرًا أغنية "أنا مصر" خلال حفل موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى إلى متحف الحضارة الفسطاط مؤخرا، والأغنية من كلمات أمير طعيمة وألحان هشام نزيه.

وتقول كلمات الأغنية:

أنا اللي لا عمري يوم كليت.. ولا مليت

أنا اللي في وش زمني وقفت.. و لا اتهزيت

أنا الفكرة اللي عايشة سنين.. أنا الموضوع

انا الصوت اللي وقت الصمت..كان مسموع

بداية كل شيء موجود.. سنين م المستحيل تتعد

حضارة و عمرها ما تموت.. تاريخ عمره بعمر الأرض

انا الشمس اللي بعتت نور.. و نورت الطريق للكـــل

أنا مصر اللي من غيري.. ميزان الدنيا دي يختل

حروف اسمي في أول فصل .. في كل كتاب و كل زمان

أنا كل الفروع و الأصل.. و ليا أثر في كل مكان