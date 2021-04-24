شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مكى وهشام ماجد .. تجمعهما الدراما للمرة الثانية في "الاختيار 2" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر أمس في الحلقة الحادية عشرة من مسلسل "الاختيار 2" على قناة ON، لقاء بين الفنان أحمد مكى (يوسف الرفاعى) والفنان هشام ماجد (أحمد) ضيف شرف، في نهاية الحلقة بعد أن استقلا سيارة نقل كبيرة ليختبئا بها وعدد من الضباط لتنفيذ إحدى العمليات ضد عناصر إرهابية.

وانتهت الحلقة بصوت دعاء والدة (أحمد) هشام ماجد، وهى تدعو لكل الضباط عبر مكبر الهاتف، وإن دعاء والدة الضابط "أحمد" لاقى استحسان رواد السوشيال ميديا كمباركة من قلب أم مصرية لولدها وزملائه حماة الوطن.

يذكر أن مسلسل "الاختيار 2" هو المرة الثانية التى يلتقى فيها الفنان أحمد مكى والفنان هشام ماجد خلال مشاركتهما بمسلسل خلصانة بشياكة من عدة سنوات، وكان بطولة كل من أحمد مكي، هشام ماجد، شيكو، دينا الشربيني، أوس أوس، ويزو، إنعام سالوسة، بيومي فؤاد، انتصار، ملك قورة، وآخرون، إخراج هشام فتحى



احمد مكى وهشام ماجد

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كل من: كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، إسلام جمال، أحمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان، على الطيب، طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.