محمد رمضان يعلق على وفاة الطيار أشرف أبو اليسر

كتبت أسماء لمنور في السبت 24 أبريل 2021 07:22 مساءً - منذ ساعة واحدة

نعى الفنان المصري محمد رمضان على صفحته في فيسبوك، الطيار أشرف أبو اليسر، الذي وافته المنية، اليوم السبت.

وكتب رمضان: ”إنا لله وإنا إليه راجعون.. الطيار أشرف أبو اليسر في ذمة الله ربنا يرحمه برحمته التي وسعت كل شيء ويسكنه فسيح جناته ويصبر كل أهله وأحبابه“.

وتوفي الطيار أشرف أبو اليسر؛ إثر وعكة صحية شديدة، وذلك بعد أيام من حصوله على حكم بإلزام رمضان بدفع تعويض مالي له نظير الأضرار التي وقعت عليه.

وكانت بداية الأزمة مع محمد رمضان، في شهر أكتوبر عام 2019، عندما استأجر رمضان طائرة خاصة للذهاب بها إلى السعودية لحضور حفله الشهير آنذاك بالرياض، ولسبب ما اعتذر الكابتن المسؤول عن الرحلة عن الإقلاع، وتم تكليف أشرف أبو اليسر بديلا لزميله، ثم العودة للسفر لأمريكا في رحلة أخرى.

وبعدها بأيام ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو نشره محمد رمضان وهو يقود طائرة خاصة بجانبه الطيار، لتنقلب الأمور رأسا على عقب ويتحول الكابتن لمذنب؛ كونه اخترق قواعد السلامة المسموح بها في الطائرة؛ ما تسبب في فصله من الشركة التي كان يعمل بها.

وقرر أبو اليسر إقامة دعوى قضائية ضد محمد رمضان؛ لتعويضه عما حدث له من أضرار مادية ومعنوية، لتقرر المحكمة إلزام الأخير بتعويض بقيمة 6 ملايين جنيه، ولكنه رحل عن عالمنا اليوم عن عمر ناهز 63 عاما.