شكرا لقرائتكم عمرو أديب: قدمت 4 بلاغات ضد محمد رمضان لغطرسته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قبل 48 ساعة تقدم المحامي المصري طارق جميل سعيد، بأربع بلاغات للنائب العام المصري ضد الفنان محمد رمضان، بسبب ما صدر منه في حق الإعلامي عمرو أديب.

ذلك الأمر الذي كشف عنه أديب في برنامجه "الحكاية"، مؤكدا أن البعض يسأله عن تطورات الأمر، وهل تناسى أن يقوم بتقديم بلاغ ضد محمد رمضان مثلما أعلن في البرنامج قبل نحو 10 أيام.

ليوضح أديب أن المحامي الخاص به تقدم بـ 4 بلاغات للنائب العام وليس بلاغ واحد فقط وذلك قبل يومين كاملين، مشيرا إلى كونه أقدم على تنفيذ هذه الخطوة بعدما شعر أن هناك تعديا وغطرسة من قبل الطرف الآخر.

عمرو أديب ومحمد رمضان.. تراشق بالألفاظ ينتهي إلى القضاء

معتبرا أن حقه سيحصل عليه بالقانون، وما ستسفر عنه أحكام القضاء سيمتثل له، وتابع أديب قائلا "أنا مش بلطجي.. مش باخد حقي بايدي.. ولا بالشتيمة ولا بالتهزيق".

مكررا وعده بأن أية أموال سيحصل عليها من هذه القضايا سيتبرع بها لمستشفى أبو الريش للأطفال، كما أعلن عن كونه سيضع من جيبه الخاص مبلغا مماثلا لمبلغ التعويض، خاصة وأننا في شهر رمضان المبارك.

وشدد على كونه لا يريد أموالا لنفسه من محمد رمضان، والأخير يمتلك الكثير من الأموال التي يقوم بإلقائها في حوض السباحة أو حتى في الحمام.

وأوضح أديب أنه عندما تحدث عن الأمر في البداية، لم يكن يردد مجرد كلام دون فعل، ولكنه لجأ بالفعل للقضاء، الذي يقف أمامه هو ورمضان متساويين، فلن يكون رمضان "نمبر وان" ولكن يكون أديب "الإعلامي الكبير".

لذلك فهو ينتظر في الوقت الحالي ما سيقرره القضاء في البلاغات المقدمة، وأنه في انتظار الحصول على حقه بعد ما تعرض إليه في الفترة الماضية.