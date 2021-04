جانيت جاكسون تعرض أغراضها الشخصية للبيع لصالح جمعية خيرية

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

"الخليج 365": قامت المغنية الأميركية "جانيت جاكسون" بعرض مجموعة كبيرة من أغراضها الشخصية للبيع، لجمع الأموال لجمعية خيرية ترعى الأطفال الفقراء في جميع أنحاء العالم.

تعمل جمعية "Compassion International" مع الكنائس في جميع أنحاء العالم للدفاع عن الأطفال وتحريرهم من الفقر الروحي والاقتصادي والاجتماعي والمادي، بحسب ما أفاد موقع "الدايلي ميل" البريطاني.

من ضمن الـ 272 قطعة التي عرضتها للبيع تذكارات من حياتها المهنية التي امتدت لعقود، بما في ذلك زيّها الذي ارتدته عام 1989 في فيديو أغنية "Rhythm Nation"، والذي تتراوح قيمته بين 4 إلى 6 آلاف دولار، بالإضافة إلى الزي الذي ارتدته في كليب "When I Think of You" عام 1986، وآخر ارتدته في فيديو أغنية "Scream" عام 1995 التي تعاونت فيها مع شقيقها الراحل، مايكل جاكسون.

كما عرضت أغراضاً شخصية أخرى، كألعاب وهدايا من أشقائها.

هذه ليست المرة الأولى التي تقدم فيها عائلة جاكسون على خطوةٍ كهذه. ففي عام 2012، تم بيع بعض الملابس الأسطورية التي ارتداها مايكل جاكسون في مزاد، بعد ثلاثة أعوام من وفاته.