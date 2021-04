شكرا لقرائتكم خبر عن ديزنى ومارفل يبدآن تصوير جزء جديد من سلسلة "Captain America".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت استوديوهات ديزني بالتعاون مع مارفل، العمل على الجزء الرابع من سلسلة أفلام "Captain America"، وحسب موقع The Hollywood Reporter سيقوم مالكوم سبيلمان ودالان موسون بكتابة الجزء الرابع من السلسلة بعد النجاح الكبير الذي حققاه في المسلسل المستند أحداثه إلى الفيلم "The Falcon and The Winter Soldier" وبدأ عرضه في مارس الماضي.

لعب كريس إيفانز دور كابتن أمريكا عبر شخصية ستيف روجرز، وظهر في ثلاثة أفلام فردية بجانب ظهوره في أفلام "Avengers"، قبل أن يتقاعد بعد فيلم "Avengers: Endgame"، ولم يتم التأكد حتى الأن ما إذا كان سيعود لحمل الدرع مرة أخري أم ستسند المهمة لممثل آخر.

بدأ عرض الجزء الأول من السلسلة "Captain America: First Avenger" قبل 10 سنوات، وحقق إيرادات تجاوزت 370 مليون دولار، وصدر الجزء الثاني "Captain America: The Winter Soldier" عام 2014، وبلغت إيراداته 714 مليون دولار، فيما حصد الجزء الثالث "Captain America: Civil War" مليار و153 مليون دولار وقت صدوره عام 2016.