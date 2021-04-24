نانسى عجرم تحتفل بعيد ميلاد ابنتها "إيلا" في أجواء مبهجة

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القاهرة - سامية سيد - احتفلت النجمة اللبنانية نانسي عجرم بعيد ميلاد ابنتها "إيلا"، بصحبة زوجها فادى الهاشم وبناتها وسط أجواء عائلية وشاركت نانسى عجرم، عبر حسابها بموقع تويتر، صورة من عيد ميلاد ابنتها، وعلقت قائلة: "عيدك يا كل الحلا، يا روح قلبي، يا أجمل إنجازاتي وعد عليّ ضلّ حدك لآخر العمر. دعم، خْيال، و سند سنة ورا سنة ورا سنة، بحبك لتخلص الدني! Happy Birthday Ella".



نانسى عجرم

وأظهرت الصورة عيد الميلاد أجواء مبهجة حيث البلالين وتورتة عيد الميلاد، والتي لاقت إعجاب كبير من متابعى النجمة اللبنانية .

وكانت آخر أعمال النجمة اللبنانية نانسي عجرم أغنياتها التي تحمل اسم "أمى"، والتي طرحتها احتفالاً بعيد الأم في مارس الماضى والتي أهدتها لوالدتها ولجميع الأمهات في الوطن العربى، وتظهر والدة النجمة اللبنانية معها فى الكليب، والأغنية من كلمات إميل فهد، وألحان يحيى الحسن، وتوزيع باسم رزق.

وكانت نانسي عجرم قد طرحت مطلع شهر مارس الجارى أغنية "ما تحكم عحدا" من كلمات منير بوعساف، وألحان نبيل عجرم، وتوزيع باسم رزق، وهى أغنية تتر أحد المسلسلات اللبنانية المقرر عرضها فى شهر رمضان المقبل.