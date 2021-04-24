شكرا لقرائتكم خبر عن Mortal Kombat يخوض معركة حاسمة لتصدر شباك التذاكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت عدة تقارير أجنبية، عن احتدام المنافسة بين فيلم الأكشن والفانتازيا Mortal Kombat، وفيلم الخيال Demon Slayer، للسيطرة على صدارة شباك التذاكر بعد إعادة الفتح الجزئي لصالات السينما في عدد من دول العالم.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن فيلم Demon Slayer، ربح حوالي 9.5 مليون دولار من 1598 صالة عرض يوم الجمعة، ويقترب من تحقيق افتتاحية من 18 مليون دولار إلى 19 مليون دولار، لينافس فيلم Demon Slayer الذى ربح حوالى 8.7 مليون دولار في افتتاحيته الأولى.



Mortal Kombat

فيلم "Mortal Kombat" يحمل تصنيف R، مما يحد من جمهوره المحتمل، ويعرض الفيلم في 3073 صالة عرض، وهي بصمة أوسع بكثير من تلك التي يتمتع بها فيلم "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba".

وكانت قد أعلنت الشركة المنتجة أن الممثل شين هان سيلعب شانج توسنج، وأن هيريوكى ساندا سيلعب دور سكوربيو، إلى جانب جو الذى سيلعب Sub Zero ولودى لين الذى سيلعب ليو كانج، وجيسيكا ماكنامى التى ستلعب دور سونيا بليد وجوش لاوسون الذى سيلعب كانو وتادانوبو أسانو الذى سيلعب دور رايدن ومهكاد بروكس الذى سيلعب دور جاكسون "جاكس" بريدجز وسيسي سترينجر التي ستلعب دور مايلينا ولويس تان.

وتعد شخصية شانج توسنج واحدة من الشخصيات القليلة الأصلية في فيلم "Mortal Kombat"، التي ظهرت لأول مرة في أول جيل من اللعبة وظهر كمشعوذ شرير وقوي يمتص أرواح من يهزمهم للحفاظ على شبابه وقوته، وبصفته ساحرًا كبيرًا في العالم الخارجي، يريد هزيمة من في الأرض حتى يتمكن من بناء إمبراطورية خاصة به.