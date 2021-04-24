شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام يشيد بأداء أحمد عبد الله محمود فى النمر : "فاجأني وعامل الدور حلو جدا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النجم محمد إمام، بأداء زميله الفنان أحمد عبد الله محمود في مسلسل النمر، حيث إنهما أول مرة يتعاونان في عمل فنى سويا، موضحا أنه تفاجأ بأدائه الرائع.

وكتب محمد إمام عبر حسابه بموقع تويتر: "عامر العقاد أول مرة أشتغل مع أحمد عبد الله محمود وفاجأني.. عامل الدور حلو جدًا.. مقلقني أنا شخصيًا ده غير أنه فعلاً ممثل جامد.. نورت بيت النمر يا حكمدار.. ومبسوط إن إحنا اشتغلنا سوا استنوا الحلقات اللي جاية علشان بعون الله اللي چاي ضرب نار".



محمد إمام عبر تويتر

وكانت شهدت الحلقة 11 من مسلسل النمر، للنجم محمد إمام والذى يذاع يوميا على قناة الحياه فى تمام الساعة الحادية عشر إلا الربع، الكثير من الأحداث، حيث كشف عامر " أحمد عبد الله محمود " النمر " محمد إمام " وأنقض عليه مكان مخبئه، حيث كان يمكث هو وسكلانس " محمود حافظ " وصوب المسدس فى رأسه وأمر سكلانس أن يضع يد النمر فى الحديد، ولكن سرعان ما ركله النمر وأخذ منه المسدس ليتحول الموقف فى صالح النمر.

يكشف النمر لعامر أن قصد أن يكشفه وأنه يعرف حكايته كامله منذ أن كان يريد أن يكون ضابط ولكنه لم يستطع تحقيق حلمه فقرر أن يكون حكمدار المكان، ويعرض عليه أن يعمل معه مقابل2 مليون جنيه، ويوافق عامر على الفور ويضع يده فى يد النمر.

يذكر أن مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقى، وبيومى فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبد العظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور، وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى.