شكرا لقرائتكم خبر عن إنجى علاء مع يوسف الشريف فى كواليس "كوفيد 25": دور جديد عليه ويارب يعجبكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الكاتبة والسيناريست إنجى علاء، مؤلفة مسلسل "كوفيد 25"، سعادتها بالتعاون مع زوجها الفنان يوسف الشريف، فى مسلسل "كوفيد 25"، المقرر عرضه خلال النصف الثانى من شهر رمضان الجارى، مشيرة إلى أن بينهما عشرة فنية طويلة استفادت منها الكثير.



انجى ويوسف

ونشرت إنجى، صورًا مع زوجها عبر حسابها على إنستجرام، صحبتها بتعليق: "من كواليس تصوير كوفيد 25 مع شريك الكفاح يوسف الشريف، اللى بينى وبينه عشرة طويلة فنيًا استفدت منها كتير، يا رب تشوفوه فى دور جديد عليه يعجبكم هو وكل الأبطال والمسلسل يكون عند حسن الظن، ميعادنا 16 رمضان".





وأعلنت قناة الحياة، عن عرض مسلسل "كوفيد 25" للنجم يوسف الشريف على شاشتها فى النصف الثانى من شهر رمضان الجارى حيث طرحت القناة برومو العمل على أن تنطلق أولى حلقاته يوم الأربعاء المقبل، ليكون العمل على قناتى الحياة وON



كواليس كوفيد 25

مسلسل "كوفيد - 25" بطولة يوسف الشريف، أحمد صلاح حسنى، أيتن عامر، إدوارد، إيناس كامل، راندا البحيرى، ميدو عادل، أمير صلاح الدين، ميرنا نور الدين، ديانا هشام، إسلام جمال، زكى فطين عبد الوهاب، عماد رشاد وغيرهم من النجوم، من تأليف إنجى علاء، إخراج أحمد نادر جلال، من إنتاج سينرجى.





ويعرض مسلسل "كوفيد 25" فى 15 حلقة، ويقدم يوسف الشريف شخصية "يوتيوبر" خلال أحداث العمل الذى يحاكى تطور وباء من خلال قصة خيالية ودراما اجتماعية تجمع بين المشاهد المؤثرة والأكشن والتشويق ويتناول محاكاة تخيلية لتطور فيروس كورونا خلال السنوات المقبلة والحرب المثارة على فكرة الأبحاث العلمية واللقاحات.