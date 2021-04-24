شكرا لقرائتكم خبر عن نادية الجندى: فخورة بمشاركتى فى تقديم أعمال أثارت الحس الوطنى وضد الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت النجمة الكبيرة نادية الجندى، عن سعادتها بتكريمها من قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، احتفالاً بذكرى نصر العاشر من رمضان، مقدمة الشكر لوزارة الثقافة ومعربة عن فخرها بالمشاركة فى تقديم الأعمال الوطنية.





وقالت نادية، فى تدوينة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "شكرًا وزارة الثقافة على تكريمى فى يوم النصر التاريخى العظيم العاشر من رمضان، شكرًا للمخرج خالد جلال"، وأضافت النجمة الكبيرة: "يشرفنى أننى اشتركت بفنى فى تقديم أعمال وطنية أثارت الحس الوطنى وأعمال ضد الإرهاب".





وكرم قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، احتفالاً بذكرى نصر العاشر من رمضان، نجمة الجماهير نادية الجندى، وقالت كلمة أكدت فيها سعادتها بهذا التكريم وشكرت وزارة الثقافة، مؤكدة أهمية ذلك الحدث وذلك النصر العظيم الذى نفتخر به.