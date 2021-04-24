شكرا لقرائتكم خبر عن أمسية شعرية غنائية فى الليلة السابعة لبرنامج "هل هلالك" احتفالا بتحرير سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، يواصل قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، تقديم فعاليات برنامج "هل هلالك" فى نسخته الخامسة، لليوم السابع على التوالى، غدا الأحد 25 أبريل الجارى، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

يتضمن برنامج الليلة السابعة لبرنامج "هل هلالك" أمسية شعرية غنائية، يقدمها الكاتب والشاعر محمد أحمد بهجت، حيث يلقى مجموعة من أحدث قصائده الشعرية، ويشدو المطرب المتميز ماهر محمود، والفنان محمد فوزى، والفنانة مايا ناصف والفنانة سلمى هشام، بباقة من الأغانى الدينية، وأيضًا الوطنية احتفالاً بعيد تحرير سيناء، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد باهر، إلى جانب تقديم فقرة التنورة التى تعشقها الأسرة المصرية .

كما يشارك البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، ويقدم طوال فترة برنامج "هل هلالك" رائعة الشاعر صلاح جاهين، والموسيقار سيد مكاوي أوبريت "الليلة الكبيرة" من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس برئاسة الفنان محمد نور، ديكور مصطفى كامل، تصميم عرائس للدكتور ناجى شاكر وإخراج صلاح السقا.



أمسية شعرية غنائية

هذا إلى جانب ركن خاص للطفل يومياً طوال فترة البرنامج، يقدم ورش للأشغال الفنية تحت إشراف الفنانة "سها كحيل"، بمشاركة عدد من رواد هل هلالك من الأطفال، لتدريبهم على بعض الأعمال الفنية والرسم والتلوين .

وتستمر فعاليات برنامج "هل هلالك" حتى يوم 21 رمضان الموافق الثالث من شهر مايو المقبل، وتبدأ جميع فعاليات البرنامج فى الثامنة والنصف من مساء كل ليلة، وأسعار التذاكر ٣٠ و٢٠ جنيها، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، حرصاً على الجمهور.