شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل موسى يتصدر تريند يوتيوب فى مصر بعد عرض الحلقة 11 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر مسلسل موسى، للنجم محمد رمضان، قائمة تريند يوتيوب فى مصر، حيث جاء المسلسل الأول فى الترتيب بمشهد تحدى "موسى"، للمعلم وهبه "سيد رجب"، بسبب المعلمة حلاوتهم "سمية الخشاب"، محققا مشاهدات اقتربت من المليون مشاهدة فى أقل من 24 ساعة منذ عرض الحلقة.



ترند يوتيوب

وجاء ظهور المعلمة حلاوتهم، كأول مشاهد للنجمة سمية الخشاب، ضمن أحداث المسلسل الذى يعرض حاليا ضمن موسم دراما رمضان، ومن جانبه، احتفل محمد رمضان، بتصدر المسلسل قائمة التريند على يوتيوب، قائلا: "الحمد لله كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك، مسلسل موسى تريند رقم واحد على يوتيوب، ثقة فى الله نجاح".



وشهدت الحلقة "11" من أحداث مسلسل موسى، الظهور الأول للنجمة سمية الخشاب، وذلك فى دور المعلمة حلاوتهم صاحبة أحد المحلات فى سوق باب اللوق، وجمع الظهور الأول لسمية الخشاب بينها وبين محمد رمضان (موسى)، حيث كان ينام أمام المحل الخاص وبها وحدثت بينهما مشادة كلامية بسبب ذلك، لكنها قامت بتوظيفه لديها فى المحل.









وشهدت الحلقة، قيام محمد رمضان (موسى)، بارتداء الحذاء لأول مرة فى حياته، حيث قامت سمية الخشاب (حلاوتهم)، بمنح رمضان جنيه، ليشترى حذاء وملابس بعدما وجدته حافى القدمين، كما شهدت أحداث الحلقة الكشف عن تجارة سيد رجب - المعلم وهبة شقيق حلاوتهم - سمية الخشاب، فى المخدرات، حيث تأتيه مهربة داخل الساعات.

مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.