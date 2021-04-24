أول تعليق من محمد رمضان على وفاة أشرف أبواليسر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نشر الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، صورة للطيار أشرف أبواليسر، في أول تعليق له بعد وفاة أبواليسر.

الصورة ظهر فيها أبواليسر إلى جوار الفنان عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني، على متن طائرة خاصة، وكتب رمضان في تعليقه عليها "إنا لله وإنا إليه راجعون.. الطيار أشرف أبواليسر في ذمة الله، ربنا يرحمه برحمته التي وسعت كل شيء، ويسكنه فسيح جناته ويصبر كل أهله وأحبابه".

وتوفي الطيار أشرف أبو اليسر، ظهر اليوم السبت، في أحد المستشفيات الخاصة، الذي كان يعالج به مؤخرًا، بعد تعرضه لأزمة صحية.

وشغل أبواليسر الجمهور عقب أزمته مع الفنان محمد رمضان، وحصل بسببها على تعويض قدره 6 ملايين جنيه عن الأضرار التي لحقت به جراء "أزمة صورة الطائرة".

وقضت المحكمة الاقتصادية مؤخرا بإلزام الفنان محمد رمضان بدفع 6 ملايين جنيه تعويضا للطيار أشرف أبواليسر" عن الأضرار التي لحقت به جراء "أزمة صورة الطائرة".

وقال المحامي مجدي حلمي، دفاع الطيار أشرف أبو اليسر لـ"الخليج 365"، إن الحُكم يعد نهائيا ولا يجوز الاستئناف عليه أمام المحكمة الاقتصادية، لكن يحق له الطعن أمام محكمة النقض.

وأكد حلمي، إنه طالب في دعواه بتعويض لموكله 25 مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء نشر صورة الفنان داخل طائرة موكله، وحملت الدعوى رقم 119 لسنة 2020 مستأنف اقتصادي.

وأوضح حلمي في دعواه أن "رمضان" استغل صورة موكله في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له سماها "مش بتفتش في المطار"، مستغلا صورة الكابتن طيار أشرف أبواليسر في مشهد استعراضي في قيادة الطائرة، ما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية به.