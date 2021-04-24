مدحت العدل يكتب توضيحًا بشأن تصريحاته الأخيرة عن يوسف الشريف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

رد المؤلف والكاتب الكبير مدحت العدل على ما تردد بشأن هجومه على الفنان يوسف الشريف، بعد تصريحاته التليفزيونية مؤخرا ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة".

وكتب العدل توضيحا، عبر حسابه على تويتر: "‏للإخوة الذين هاجوا وماجوا، وادعوا عليّ كلاماً لم أقله.. إما لأنهم مهووسون أو متربصون أو جهلة.. أو كل ذلك: أنا لم أقل ليوسف الشريف يجب أن تفعل كذا أو كذا.. بل قلت لك مطلق الحرية أن تفعل ما تؤمن به، ولكن لا تعلنه حتى لا تُدين زملاءك.. وصلت؟".

ونقلت بعض المواقع الإخبارية تصريحات لمدحت العدل من البرنامج بأن رفض يوسف الشريف لمس الفنانات في المسلسلات والأفلام، تحرك متطرف، منوهًا إلى أن هذه حرية له في اختيار ما يريد ولكن للمخرج أيضا حرية الاختيار لإخراج العمل الفني، قائلا: "يوسف الشريف بتصريحه بيدين زملاءه والفن وهذا تلوين كل شيء بالحلال والحرام".

وكان "العدل" قال خلال حواره ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، مع المخرجة إيناس الدغيدي، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إنه يرى أن الفنان يوسف الشريف ممثل كبير وموهوب والشباب ينجذب إليه وإلى أعماله.

جدير بالذكر أن يوسف الشريف يشارك في دراما رمضان ٢٠٢١ بمسلسل "كوفيد - 25" بطولة يوسف الشريف، أحمد صلاح حسني، أيتن عامر، إدوارد، إيناس كامل، راندا البحيري، ميدو عادل، أمير صلاح الدين، ميرنا نور الدين، ديانا هشام، إسلام جمال، زكي فطين عبدالوهاب، وعماد رشاد.