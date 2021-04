فريق "الظلال والعظام" يتحدّث عن عرض رواية Grishaverse على الشاشة

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

"الخليج 365": تنتقل روايات "لي باردوغو" Grishaverse أخيرًا من صفحات الكتب إلى عمل على الشاشة في المسلسل Netflix الخيالي الجديد "الظلال والعظام".

يدور المسلسل حول تآمر قوى الظلام ضدّ رسّامة الخرائط اليتيمة "ألينا ستاركوف"، (تؤدّي دورها "جيسي مي لي")، حين تطلق العنان لقوّتها الخارقة التي يمكنها تغيير مصير عالمها الذي مزّقته الحروب.

لم يكُن عرض هذا العالم الواسع على الشاشة بالأمر السهل، لذلك يتحدّث قبل العرض الأوّل للمسلسل المنتج التلفزيوني والتنفيذي والكاتب "إريك هايزرر"، والمؤلّفة والمنتجة التنفيذية "باردوغو"، إلى جانب المنتج التنفيذي "شون ليفي" (من شركة 21 Laps Entertainment) عن أكبر التحديّات التي واجهوها في اقتباس سلسلة الكتب، واختيار كادر التمثيل لتجسيد الشخصيات المحبوبة، بالإضافة إلى ما يميّز مسلسل "الظلال والعظام" عن بقية الأعمال التي تندرج ضمن التصنيف ذاته.

"إريك" و"لي"، كيف التقيتما أوّل مرّة وبدأتما العمل لاقتباس روايات Grishaverse وتحويلها إلى مسلسل؟

"إريك هايزرر": قبل ثلاث سنوات، قرّرت عند بداية العام الجديد أن استمتع أكثر بالقراءة، فتواصلت مع أصدقائي لأطلب منهم اقتراحات لبعض الكتب. وسارعت لقراءة رواية Six of Crows بنهم، بعد أن أخبرني أحدهم: "الأمر أشبه بأن تتخيّل أن "تشارلز ديكنز" هو كاتب فيلم Ocean’s Eleven ، وقد تمّ تصوير هذا الفيلم في موقع خيالي".

لقد استمتعت جدًا بقراءة الرواية لدرجة أني غرّدت إلى "لي باردوغو" لأشكرها على هذا الكتاب الرائع. بعد ذلك وجدت طريقي إلى الثلاثية الأصلية لرواية Shadow and Bone وأحببّت جدًا فكرة تمكين البطلة الصغيرة البالغة لسنّ الرشد وتحقيقها لذاتها. وبعد مضي عام، تواصلت معي الممثّلة الأدبية للكاتبة "لي" لتخبرني أن Netflix قد استحوذت على حقوق رواياتShadow and Bone، وقد قرأوا تغريدتي التي كتبتها لـ"لي"، لكن عرضي كان أن أعمل على مسلسليّ "الظلال والعظام" وSix of Crows. وبعد مرور شهرين، تواصلت Netflix معي لإبلاغي باستحواذها على كافة الحقوق.

"لي باردوغو": شاهدت الكثير من الأصدقاء يخوضون تجربة اقتباس أعمالهم، لكن الاقتباس كان بعيدًا عن العوالم التي ابتكروها. وعندما قابلت "إريك"، علمت أنه مختلف عن أولئك الأشخاص، فهو يحمل في جعبته الكثير من الأفكار والأماكن الجديدة التي يرغب بوضع الشخصيات في إطارها، ولكنه في الوقت ذاته يكنّ احترامًا كبيرًا للعالَم الذي ابتكرته، وللجمهور الذين أحبّوا هذا العالم. بل تعامل "إريك" مع المسلسل بمشاعر الاكتشاف والحماس التي يحملها المعجبون بهذا العمل، الأمر الذي يعني لي الكثير.

ما الذي يميّز مسلسل "الظلال والعظام" عن بقية المسلسلات التي تندرج ضمن التصنيف ذاته؟

"شون ليفي": استُلهمت الروايات أولًا، والمسلسل حاليًا، من "روسيا القيصريّة" إلى حدّ كبير، ولا يعني ذلك بالضرورة إعادة سرد الأحداث التاريخية، ولكنه استلهام من تلك الجماليات الفريدة. ففي تصنيف الأعمال الخيالية، أعتقد أننا اعتدنا رؤية الأعمال المستوحاة من العصور الوسطى وتأثيرها، لكننا أردنا تقديم عمل فنّي مختلف من الناحية الجمالية والأسلوبية بصورة لم يسبق لها مثيل. لذلك، يبدو مسلسل "الظلال والعظام"عملًا جديدًا وفريدًا من نوعه، بدءًا من الأزياء ومرورًا بتصميم الإنتاج وانتهاءً باللغات المنطوقة. ويتضمّن المسلسل أيضًا حسًّا رومانسيًا طاغيًا يزخر بالفكاهة والكياسة.

كيف توصّلتما إلى دمج أحداث ثلاثية "الظلال والعظام" وثنائية Six of Crows التي تدور في العالم نفسه لكن في أزمنة مختلفة؟

"هايزرر": جميع أحداث الكتب مرتّبة ترتيبًا زمنيًا، لذلك من الناحية الفنّية لن نصل إلى أحداث كتابي Six of Crows إلا بعد نهاية أحداث كتب الظلال والعظام". وما فعلناه أنا و"لي" هو أننا ابتكرنا قصصًا تمهيدية لشخصيات Six of Crows الرئيسية في هذا الموسم وهم "كاز" و"إينيج" و"جسبر"، لتتناسب مع ما يحدث في تسلسل قصّة "الظلال والعظام"، ولم تكن تلك العملية سهلة.

"باردوغو": لم يكن ذلك بالأمر الهيّن بأن يأخذ "إيريك" سلسلتين خياليتين، بما تتضمّنانه من قوىً خارقة ومخلوقات ورعب وسرقات، وأن يدمجهما معًا في عمل رائع مترابط الأحداث. أظن أن الحظ قد حالفني حينما وجدت شخصًا كـ"إيريك" ليتولّى هذه المهمّة. فلم يكن العمل يدور حول أبرز الأحداث في كتاب أو مسلسل واحد، بل هو عالم بأكمله عملت عليه في أفضل مراحل مشواري المهني.

كيف توصّلتما إلى اختيار كادر الممثلين المناسب لتجسيد هذه الشخصيات المحبوبة؟

"باردوغو": لم نعثر على كادر التمثيل دفعة واحدة، بل تمّ اختيارهم واحدًا تلو الآخر حتى اكتمل بهذه الكوكبة الرائعة من النجوم. فقد عثرنا على ممثلين يتمتّعون بجاذبية طاغية على الشاشة وأُلفة صادقة خلفها. وقد كان مستوى التركيز والطاقة والتفاني الذي بذلوه في هذه الأجزاء استثنائيًا حقًا.

"ليفي": نعمد في أعمال من نوعية مسلسل "الظلال والعظام" إلى خلق عالم جديد، تكمن أهم جوانبه في تقديم شخصيات جديدة إلى الجمهور. ولا يمكن القيام بذلك مع كادر من الوجوه المألوفة، بل يتطلّب الأمر تقديم كادر تمثيل بوجوه جديدة. وفي هذا الصدد، كانت عملية اختيار الممثلين شبيهة إلى حدٍ كبير بما قمنا به في Stranger Things. وفيما عدا ذلك، كان هذا العمل رحلة عالمية لاستكشاف كادر من الوجوه الجديدة. فنحن نقُدّم عالمًا يُظهر مزيجًا من الخلفيات والتنوّع الثقافي بطريقة توافق عالمنا، ولكن بأسلوب فريد من نوعه في التصنيف الخيالي. لقد كان هذا العنصر مهمًا جدًا بالنسبة لنا منذ بداية العمل.

ما العنصر المهم في مسلسل "الظلال والعظام"، والذي تعتقد أنه سيستقطب المعجبين القدامى والجدد على حدّ سواء؟

"باردوغو": أتمنى أن ينقل هذا المسلسل الجماهير إلى عالم استثنائي لم يروا مثله من قبل. فالمسلسل لا يدور حول السيوف والشعوذة، بل يتمحور حول طرح تساؤلات مثل "ماذا سيحدث إذا حملنا مسدسًا في معركة يحكمها السحر؟"، فهو يدور حول القوى السحرية والأقدار الحتمية والمكائد التي تُحاك في القصر، ويركّز أيضًا على الأشخاص المهمّشين، الذين يعتبرهم الآخرون عديمي الجدوى.

"ليفي": عندما بدأنا العمل على Stranger Things تساءل البعض: "تُرى من سيشاهد هذا العمل؟"، وما توصّلنا إليه هو أنه إذا قُدّم المسلسل بمشاركة شخصيات ذات بُعد إنساني تؤمن بها بعمق وشغف، فإن مردود هذا الأمر سيكون سحريًا. وهذا ما حاولنا القيام به في مسلسل "الظلال والعظام". أردنا أن نقدّم للمعجبين القُدامى والجُدد عالمًا جديدًا كليًا لم يروا له مثيلًا من قبل، ولكن بشخصيات ذات عُمق إنساني، تتوق وتحاول وتطمح وتكافح بطرقٍ تتّسم بالأصالة، ممّا يُسبغ عليها طابع الأُلفة والقُرب منا.

"الظلال والعظام"يُعرض لأوّل مرّة في 23 أبريل على Netflix.