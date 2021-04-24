إختيار "داكوتا جونسون" بطلة لفيلم Persuasion

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"الخليج 365" من بيروت: تتعاون Netflix مع شركة MRC Film لإنتاج فيلم Persuasion، حيث وقع الإختيار على "داكوتا جونسون" لبطولته.

وسيتولى كتابة السيناريو كل من "رون باس" و"أليس فيكتوريا وينسلو"، وهو مُستوحى من رواية "جين أوستن"، وسيكون أول تجربة للمخرجة المسرحيّة الشهيرة "كاري كراكنل" لإخراج فيلمٍ روائي، وقد أخرجت العام الماضي المسرحية المرشّحة لجائزة "توني" Sea Wall / A Life للمبدعين "جيك جيلينهول" و"توم ستوريدج" على مسرح "برودواي".

تدور الفكرة الرئيسية للفيلم حول "آن إليوت" امرأة مستقلّة مفعمة بأحاسيس ووعي عصريّ، تعيش مع عائلتها المتعجرفة وهم على حافّة الإفلاس. تجد نفسها على مفترق طرقٍ مُحيّر حين يعود "فريدريك وينتورث" فجأةً إلى حياتها، كونه الرجل الوسيم الذي رفضته ذات مرة. فهل تختار "آن" نسيان الماضي أم تُراها تتبع قلبها وتمنحه فرصةً أخرى؟

يجسّد الفيلم قصّة شهيرة ومحبوبة بأسلوب عصريّ وذكيّ، لا يُفقِد رواية "جين أوستن" الكلاسيكية أصالتها وجوهرها.

تعمل علامة "كانتيلون"، التابعة لشركة MRC Film والمختصّة بإنتاج الأعمال الرومانسية، على تطوير أفلام روائية أخرى منها: فيلم 28 Summers المقتبس عن رواية "إلين هيلدربراند" الأكثر مبيعًا للكاتبة "آلي هيغان"، وفيلم Photos of You المُستوحى من رواية "تامي روبنسون" للكاتب "توم دين"، وفيلم Rosie’s Travelling Tea Shop المقتبس عن رواية "ريبيكا رايزن" للكاتبة "مونيشا ديدلاني".

وأعلنت شركة MRC Film مؤخّرًا عن إنتاجها لفيلم _The Mothership من بطولة "هالي بيري" بالتعاون مع Netflix أيضًا، بالإضافة إلى إنتاجها الأخير للفيلم الذي اكتسح شبّاك التذاكر العالمية والمرشَّح لجائزة الأوسكار Knives Out للكاتب والمخرج "رايان جونسون"، وفيلم "طيور الحب" من بطولة "كوميل نانجياني" و"إيسا راي" بالتعاون مع Netflix.